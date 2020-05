Uñac sobre el 3° caso de Covid-19: "Habrá que determinar si fue fortuito que allá diera negativo y que acá, después del vuelo, diera positivo"

El gobernador Sergio Uñac brindó una extensa entrevista radial en la que habló de la investigación generada después del cuarto caso de coronavirus en San Juan.

El mandatario se mostró confiado en que pronto se sabrá qué fue lo que pasó con el vuelo sanitario en el que trajeron al camionero que, luego terminó contagiando a su hermana.

En la nota concedida a la radio Estación Claridad, Uñac habló también de la situación de San Juan en el contexto de la pandemia, del panorama económico que vislumbra y hasta se dio un tiempo para hacer un autocrítica sobre la política comunicacional del Gobierno sobre este tema.

En el vuelo está la clave

El gobernador aseguró que tras este cuarto caso de coronavirus se está investigando todo lo que pasó en el Hospital Rawson en donde estaba internado el tercer caso y cómo su hermana quien es médica reumatóloga se contagió. Pero además hizo hincapié en que están tratando de dilucidar lo relacionado con el vuelo sanitario por el que este hombre, que trabaja de camionero, llegó a la provincia.

"El caso del transportista fue normal, él viajó y se infectó, el problema fue la vuelta a la provincia", aseguró el gobernador y quien, en otro tramo de la charla, agregó: "por ahí la investigación arroja que estuvo todo bien, habrá que determinar si fue fortuito que allá diera negativo y que acá, después del vuelo, diera positivo".

"Estoy poniendo el ojo en esto, algo paso, algo hubo y hay que investigar para determinar responsabilidades y comunicarlas rápidamente".

A la hora de hacer una autocrítica, Uñac aseguró que "parece necesario estar encima de ese vuelo, no debería ser necesario pero parece que si. Es una lección".

Sobre la continuidad de los vuelos sanitarios, el gobernador aseguró que "se van a seguir dando, se va a respetar el protocolo y van a ser más exhaustivos los controles. Pero yo no puedo ser quien los autorice porque sino tengo que sacar a todo el sistema de Salud y quedarme yo manejando el sistema de salud. No puedo, no corresponde y sería un exceso de mi parte".

Qué pasa con los médicos separados

El gobernador habló también de los médicos Carlos Lezcano, jefe de Terapia Intensiva de Adultos, y la jefa de Infectología, Sandra Ferrari.

Uñac aclaró que estos profesionales no fueron despedidos, sino que se los separó de sus funciones hasta tanto se sustancie la investigación. "Ellos siguen siendo parte del sistema de Salud", aseveró.

La continuidad de Venerando

Igualmente agregó que en el Hospital Rawson hubo una enfermera que dejó constancia en un libro que ella le advirtió a la doctora L.G. que no podía pasar de un sector crítico a un sector no crítico, porque ella tenía una asignación de funciones determinada.

En su relato, Uñac agregó que a esta enfermera luego "le advierte la enfermera que no se está deshaciendo de los elementos de seguridad y o protegiendo de los elementos de seguridad, ya que las dos cosas están puestas en tela de juicio por la enfermera, y no hay de eso un reporte de esa jefatura a los jefes inmediatos y desde allí a la dirección del hospital y de allí a la ministro. No hay posibilidad material de que la ministro se entere de que la enfermera se quejó si no se lo reportan y no hay reporte sobre eso".

En línea con esto, Uñac afirma "entonces hoy no hay justificación alguna que indique que la provincia con el tercer mejor estatus sanitario del país tenga que sacar a todo el nivel dirigencial de salud, porque yo estaría tomando medidas que no se corresponden con la realidad".

Falencias de comunicación

"Puede ser que haya habido fallas en la comunicación. Yo no soy un experto en comunicación, estaría mal en decir en qué fallé. Ahora si alguien no me está entendiendo, es que yo no estoy comunicando bien y si no estoy comunicando bien tengo que mejorar", reconoció Uñac, que fue muy criticado por no salir a hablar después de la confirmación del cuarto caso.

Destacó que San Juan ha mantenido una línea, ya que dispuso la cuarentena obligatoria en los hoteles de más de 2.000 personas que llegaron del exterior, además se cumplieron las medidas dispuestas a nivel nacional y se han obtenido buenos resultados.

"Puede haber mala de comunicación o falta de comunicación o puede que en este marco de una situación anormal, delicada, que nos cambie el humor a todos, haya habido errores. Estamos todos aprendiendo", reconoció Uñac.

Sobre su decisión de no salir a hablar después del cuarto caso , el mandatario explicó que "se hizo lo que el manual tradicional de política indica y estamos en una época extraordinaria, igual ayer le conté todo a los sanjuaninos".

No digo que haya que aplaudir a quienes se infectaron, pero ellos son víctimas también, salvo en el ultimo caso en el que yo creo que hubo una irresponsabilidad manifiesta.

Pandemia y cuarentena

Sobre la necesidad de seguir con el aislamiento el mandatario destacó la necesidad de no sembrar el miedo. "Vamos a volver a abrazar a los abuelos, en mi caso a mi madre, lo vamos a volver a hacer, debemos cumplir pautas, todos yo también".

Si no cuento la realidad como dirigente sería un payaso, si no digo lo que tengo que decir y expreso con prudencia qué es lo que nos puede pasar, siempre sin generar miedo.

Uñac opinó que "era necesaria la cuarentena" y que fruto de este esfuerzo no se dieron más contagios. El mandatario recordó que ya están habilitadas las salidas recreativas, pero la gente no sale porque la gente "tiene miedo".

Sobre la vuelta a la normalidad, Uñac destacó que en San Juan ya se han reanudado el 92% de la actividad económica, incluyendo la obra pública y la construcción privada.

A la hora de hablar de la posible extensión de la cuarentena hasta el 8 de junio, Uñac destacó que San Juan siempre a adherido a las disposiciones nacionales, aplicando además "nuestra impronta".

Agregó que hubo lugares en donde debieron retrotaer la liberación de actividades, pero opinó que en San Juan se puede seguir como hasta ahora con la posibilidad de agregar más adelante las algunas actividades deportivas.

No se si sumaremos mas actividades pero vamos a mantener lo que venimos logrando con el agregado de algunas otras actividades. La idea es que cada paso no tenga retroceso.

Sobre la reacción de Nación sobre el manejo de la pandemia en San Juan, Uñac dijo que no ha recibido criticas por parte de la gestión de Alberto Fernández, igualmente, agregó que siempre trató de obrar con prudencia y que en la Nación saben que él no es un "loco suelto".

La situación económica de los privados

Ante la pregunta de si es posible que haya una rebaja impositiva para ayudar al sector privado en medio de la crisis económica, Uñac dijo que no cree poder dar algún tipo de asistencia.

El gobernador recordó que San Juan es una de las primeras jurisdicciones en las que volvió el comercio. Igualmente, reconoció que es probable que no tengan buenas ventas.

No va a crecer la venta del comercio, hemos puesto líneas de financiamiento desde el Gobierno de la provincia y la Nación también ha implementado líneas de ayuda.

El mandatario explicó que el Estado sanjuanino está recibiendo el 40% menos y dijo "he bajado todos los gastos, he bajado la curva de la obra pública, he bajado salarios y he eliminado los aumentos, no me queda más por hacer".

Antes de terminar, habló de la marcha atrás con la suba salarial a estatales, destacó que ellos cobran un sueldo y hay mucha gente que no tiene esa posibilidad. "Era una medida antipática y tuve que tomarla porque como gobernante no ando mirando lo que dicen las redes sociales, trato de ser lo más equilibrado posible para mantener esta situación económica y llegar bien a fin de año".