Unidad Federal ratificó su apoyo al proyecto del Gobierno, aunque planteó algunos reparos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional José Luis Ramón expresó hoy el respaldo del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo al proyecto de ley de Solidaridad Social, aunque expresó algunos reparos, como la duración de las emergencias propuestas en la iniciativa.



El jefe de la bancada que ayer firmó el dictamen de mayoría sin disidencias y que hoy aportó para la formación del quórum, marcó en su discurso una postura más dura: "Queremos que este proyecto de Ley tenga límites! Este proyecto necesita equidad".



"La emergencia no puede ser solo de costos y rentabilidad, necesitamos que esta ley prevea el cuidado de la economía de la ciudadanía", dijo el presidente del interbloque que integran también representantes de las fuerzas políticas que gobiernan Río Negro y Misiones.



En ese sentido, y para diferenciarse de otras bancadas, aclaró: "Representamos a los pueblos de nuestras provincias, no a las arcas de nuestras provincias".



El mendocino cuestionó a Juntos por el Cambio, al expresar que "hablan de la república y en estos dos años se gobierno, recurrieron a los DNU cuando había que reasignar partidas".



Por último, llamó al oficialismo a reflexionar, porque "las emergencias no pueden ser de un año, tiene que ser de menos tiempo".