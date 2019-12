Unos 200 ruralistas autoconvocados protestaron contra las retenciones con un "tractorazo" en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Unos doscientos productores rurales del sur santafesino marcharon hoy con camionetas y tractores desde el cruce de las rutas nacionales 34 y AO12 hasta el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, donde se manifestaron en contra de las retenciones y los impuestos provinciales que "hacen inviable continuar produciendo".



"Estamos reunidos en contra del aumento de la alícuota de retenciones, esto nos imposibilita a producir y la actividad se torna inviable", sostuvo frente a los autoconvocados el productor agropecuario Diego Pascuale.



"Nos quieren hacer ver como un sector que no es solidario, pero vaya si seremos solidarios que hace más de treinta años que colaboramos con retenciones y pagamos más de 163 impuestos", enfatizó.



Asimismo, indicó: "Si no saben administrar los recursos no nos echen la culpa a nosotros que estamos para seguir siendo solidarios con los jubilados, los monotributistas y todos los argentinos".



"Nos aumentan las retenciones y los impuestos provinciales, también suben los costos de las distancias a puerto, por eso llamemos a cada legislador que haya votado en contra de los intereses de las provincias y pidámosles a ellos también que sean solidarios", agregó.



Los productores llegaron este mediodía al Monumento Nacional a la Bandera de Rosario desde las localidades de San Lorenzo, Ricardone, Roldán, Lucio López, Funes, Ibarlucea, Luis Palacios, Carcarañá, San Jerónimo, Armstrong, Zavalla y Pujato.



Ante la convocatoria, uno de ellos dijo: "Queremos que el Estado tome conciencia, convocamos a que los diputados y senadores se acerquen a los productores y vean los números y entiendan la realidad que estamos viviendo".



"La opinión pública cree que nosotros nadamos en dinero, que somos opulentos pero esto no es así, hay mucha gente en situaciones muy difíciles, muy endeudada que empeorará con la situación tributaria provincial", aseguró.



El vicepresidente de la Sociedad Rural de Rosario, Tomas Layus, dijo a los productores: "Ayer nos reunimos con el ministro de Economía de Santa Fe (Walter Agosto) quien nos dijo que por lo menos el aumento para el inmobiliario Rural va a ser del 40%, pero va a llegar al 89%".



"Es una pésima noticia para esta época del año sabiendo que tenemos en estos momentos grandes problemas comerciales que no nos permiten poner la cosecha porque hay una serie de firmas que nos han estafado junto a varios corredores y una empresa exportadora que no cumple con sus pagos", remarcó.



"A su vez, se suman los problemas climáticos que provocaron que los rindes sean inferiores a los esperados esto va a generar un problema que lo vamos a ver en marzo y abril cuando estemos frente a nuestras cosechas y se va a tornar más compleja la situación para todo el interior del país", concluyó Layus.



La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), que agrupa a 30 Sociedades Rurales de la provincial, apoyó la manifestación mediante un comunicado, en el que además se declaró "en alerta ante la mayor presión tributaria nacional, provincial, municipal y comunal, con motivo del incremento de los derechos de exportación, la sanción de la Ley Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el proyecto de Ley Impositiva Anual que se está tratando en la Legislatura Provincial y que implicaría un impuestazo tanto para el impuesto inmobiliario rural como para el urbano, la discrecionalidad en los montos y la aplicación de la tasa rural, entre otros".



La entidad exigió a la dirigencia política "que se incluya en el esfuerzo de solidaridad que ellos mismos le imponen a la ciudadanía, e igual petitorio se le hace extensivo a los jueces" y solicitó "a los diversos poderes del Estado que adecuen sus niveles de gasto público a los fines de dar señales de austeridad, y que administren los recursos con mayor eficiencia".