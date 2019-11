Uruguay: un diputado electo propuso revisar derechos como el aborto y el matrimonio igualitario

El diputado electo Martín Sodano afirmó que en la próxima Asamblea Nacional en Uruguay deben revisarse varias leyes que conforman la “agenda de derechos” tales como el aborto, el matrimonio igualitario y la elección del género.



Sodano, mecánico naval de 36 años, dijo que está en contra “del aborto porque sí, de abortar por abortar”, en declaraciones al semanario Búsqueda reproducidas por el diario El País.



“A ver, si te gustó, bancátela; si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela; no le puede ganar la desesperación a la irresponsabilidad”, sostuvo.



“Hoy lo que pasa es que hay mucha libertad, cualquiera hace lo que quiere y después dicen: 'Vení, sacámelo, total, no pasa nada'; para algunas mujeres es como una canilla libre”, añadió.



El legislador electo subrayó que su intención con respecto a la ley del aborto es “modificarla”, aunque admitió que “abortar no es un juego” y que “hay muchas niñas que les llevan 12 años de diferencia a sus hijos”, lo cual “es una tragedia”.



Con respecto al matrimonio igualitario, respondió: “Todos tenemos la libertad de amar a quien queramos. Tengo amigos gays y son excelentes personas. Acepto su decisión, la respeto, pero no la tomo en un punto de valor como para educar a mis hijos.”



En cuanto a la Ley Integral para Personas Trans, Sodano dijo que no está en contra de la norma pero sí disiente de “muchos puntos” de ella.



“Yo creo que los trans son tan orientales como yo y tienen los mismos derechos, del primero al último, pero los menores no pueden elegir eso”, indicó.



“No los podemos tomar como personas con esa madurez para tomar una decisión de esa índole”, remarcó, después de recordar que las personas deben ser mayores de edad “para poder votar” y “para comprarse cigarrillos”.



Además, cuestionó los programas educativos: “En esa educación que les dan a los niños en los libros y en las guías aparecen materiales que dicen que todos somos iguales, que todos podemos ser varón o nena, y no es así”, dijo.



“El varón es varón y la nena es nena; el varón no menstrúa, el varón no queda embarazado; el varón embaraza, punto”, subrayó.



El diputado electo sostuvo que “cada uno tiene que ser libre de evaluar, pero los padres tienen que ser más libres de educar a sus hijos sobre estos temas”.



Sodano pertenece al partido de derecha Cabildo Abierto, que tendrá 11 de los 99 diputados y tres de los 30 senadores en el período parlamentario venidero, un logro inédito en Uruguay para una fuerza con apenas seis meses de antigüedad.



Cabildo Abierto integra la coalición programática firmada este martes por casi todos los partidos opositores al Frente Amplio gobernante y que, sumados sus miembros, tendrá mayoría en las dos cámaras del parlamento.



Sin embargo, la revisión de la legislación de la “agenda de derechos”, propuesta por Cabildo Abierto, quedó fuera del programa de la alianza.