Uso de barbijos en espacios cerrados: los sanjuaninos seguirán utilizándolo a pesar de que no es obligatorio

En la tarde del lunes, el Ministerio de Salud de la provincia adhirió a la decisión nacional que le quita la obligatoriedad del uso del barbijo, pero que sigue recomendando su utilización. En este sentido, desde este martes ya regía la nueva ley en la provincia. ¿Qué piensan los sanjuaninos sobre la disposición? DIARIO HUARPE fue a un punto neurálgico de la provincia a dialogar con la gente.

Marta Christ, una sanjuanina que iba a realizar un trámite en el Centro Cívico, opinó que “no tendríamos que tener tanto relajo con el tema del barbijo”. Añadió que eso depende de la responsabilidad de cada persona, de que quiera cuidar su salud y la de los demás. Asimismo, confirmó que, personalmente, seguirá usando barbijo en espacios cerrados.

María Chri. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

En sintonía con Marta, Fabio Aguilar planteó que todavía la sociedad debería cuidarse un poco más. “Por lo menos en los espacios cerrados hay que seguir usando, afuera no hace falta usarlo, pero el virus sigue circulando y hay que seguirnos cuidando”, manifestó. Por su parte, afirmó que él se pondrá mascarilla solo en lugares cerrados.

Fabio Aguilar. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Nelson Bravo, un hombre que estaba ingresando al edificio, dijo que él seguirá usando el barbijo porque el virus sigue circulando. “Tenemos que cuidarnos, más en el transporte público, porque uno viaja en ciertas horas de la mañana y vienen re llenos los colectivos, tampoco respectan los protocolos. Todavía hay casos”, comentó.

Nelson Bravo. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

María Vera adhirió a todas las perspectivas anteriores y dijo que “cree que todavía estamos en pandemia” y que siempre usó mascarilla. Por su parte, seguirá poniéndose cubre boca.

María Vera. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

En contraparte, hay quienes dicen que es depende de las decisiones que cada institución y personas tomen. Jorge Chávez planteó que él acatará la normativa. “Si el Gobierno decidió que no sea obligatorio, debe ser porque ya no hay tanto virus y ya no hay peligro”.

Jorge Chávez. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Sin embargo, planteó que, si una persona le pide que use el barbijo, lo hará por respecto a ella. Admitió que hay gente que se ha acostumbrado a usarlo y, también, manifestó que piensa que es importante usarlo porque hay muchas enfermedades respiratorias.

Los sanjuaninos creen que la sociedad aún debe tomar recaudos con respecto a la posibilidad de contagiarse de coronavirus. Por lo pronto, podrán seguir usando mascarilla ya que sigue siendo recomendada, solo que actualmente no es obligatoria.