Usurpación en Marquesado: apedrearon a la comisaría, a patrulleros y a policías

El conflicto en la usurpación en Marquesado siguió durante todo el viernes y por la noche se agravó ya que hubo piedras de por medio, efectivos lastimados y fogatas en la calle a modo de protesta.

Así quedó una ventana de la comisaría. Foto: Relaciones Policiales.

Según confirmaron desde Relaciones Policiales, en avenida Libertador y prolongación de calle Coll, las personas que usurparon el terreno cercano al barrio Marquesado 3 agredieron de forma violenta a efectivos.

Se trata de unos 100 sanjuaninos, entre mayores y menores de edad, que apedrearon al personal policial que trataba de calmarlos y convencerlos de que terminen con la usurpación al terreno. No lo lograron así que no sólo apedrearon a algunos policías, sino que también lanzaron piedras contra la comisaría y los móviles policiales. Debido a esto, un policía quedó lastimado.

Hubo conflicto con los maniestantes. Foto: Relaciones Policiales.

Por este hecho detuvieron a dos hombres que quedaron alojados en los calabozos de la Comisaría 30º.

La usurpación

En la madrugada del viernes, efectivos comenzaron a tirar algunos ranchos de personas que habían usurpado un terreno que está frente al barrio Marquesado 3, en Rivadavia, hace al menos unas tres semanas.

Se trata de unas 200 familias que levantaron sus ranchos. Algunos se quedaron viviendo y otros no. De las construcciones que hicieron, aseguran que están deshabitadas al menos el 50%, las han dejado como “marcando el lugar”, pero en ellas no hay nadie. Es por ello que desde la Policía empezaron a tirar aquellas en las que no había nadie.

En cuanto a los espacios en los que hay sanjuaninos viviendo, no los pueden levantar debido a que otras formas legales de actuar. Lo que ocurre es que todavía no interviene un juez de forma directa ya que se está a la espera de un propietario del terreno, es decir, de alguien que sea damnificado directo de esta situación.

Según comentó una de las personas que coordina a los vecinos, José Vildoso, quienes optaron por ese accionar lo hicieron porque “no tienen donde vivir y no pueden pagar un alquiler”.