UTA levantó el paro en Tucumán por despido de 150 choferes al dictarse conciliación obligatoria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El paro que había anunciado para mañana la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Tucumán, a raíz del despido de 150 choferes de empresas que prestan el servicio de trasporte público en la provincia, quedó sin efecto a partir de la conciliación obligatoria que dictó hoy la Secretaría de Trabajo provincial por 15 días hábiles. El anuncio se realizó tras la reunión de representantes del gremio y de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) con el secretario de Trabajo, Roberto Palina. Durante el encuentro los empresarios solicitaron un cuarto intermedio hasta mañana para intentar resolver el conflicto, postura que fue rechazada por el gremio, cuyos dirigentes amenazaron con un paro por tiempo indeterminado si no surgía en esos momentos una solución al problema. "Desde la Secretaría de Trabajo planteamos la necesidad de una conciliación obligatoria para tratar en estas instancias de resolver esta situación que es grave", señaló Ricardo Véliz, director de Trabajo, quien actuó de vocero. Jorge Kiener, secretario del Interior de UTA nacional, manifestó que por la conciliación obligatoria "todos los trabajadores serán incorporados y conservarán sus derechos" hasta que se resuelva la cuestión de fondo. "Este es el inicio de una negociación que busca salvar no sólo a los 150 choferes despedidos, sino a los 4.000 trabajadores que hay en el sector y a los 600.000 pasajeros que viajan diariamente en toda la provincia", agregó. Jorge Berreta, vicepresidente de Aetat, reconoció que la decisión de despedir a 150 trabajadores "es una medida dolorosa", pero aclaró que fue tomada "para mantener el servicio y no perjudicar a los usuarios", ya que en las actuales condiciones "no podemos hacer frente a las obligaciones".