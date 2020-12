Vacunación en San Juan: no habrá inscripciones y uno de los centros será el RIM 22

A cuentagotas, pero van sumándose datos de cómo será la mega campaña de vacunación contra el coronavirus que se hará en San Juan en los próximos días. Tras la reunión entre Alberto Fernández y gobernadores se esperan más definiciones, pero en el caso de la provincia ya confirmaron uno de los centros de vacunación y descataron una metodología usada en Buenos Aires.

Matías Espejo, secretario de Medicina Preventiva de la provincia, confirmó a DIARIO HUARPE este sábado en la mañana que no habrá una inscripción por internet como la que realizó la provincia gobernada por Axel Kicillof. El funcionario explicó que eso no tendría sentido en San Juan porque el número de personas a vacunarse no llega a los 5.000 y además el primer grupo que se colocará la vacuna está muy nominalizado por ser todo personal de Salud.

En Buenos Aires la preinscripción tiene que ver más con tener un registro de cuántos están interesado, ya que la vacunación se hará con padrones de personas de los distintos grupos de prioridad: primero médicos, luego personas de riesgo. Aun así, la inscripción web tuvo como resultado el dato de que más de 100.000 personas se mostraron interesadas en colocarse la Sputnik V en las primeras horas.

Pero además de esta decisión local, las declaraciones del Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi adelantó algunas de las medidas que tomará el ejército a la hora de participar de la vacunación y reveló un importante dato para San Juan: uno de los centros de vacunación estará ubicado en el RIM 22.

El ministerio que conduce Rossi estará encargado de buena parte de la logística de las vacunas. En una entrevista a Radio Mitre anunció este sábado que personal de su sector se había encargado de separar las dosis designadas para cada provincia durante este sábado, antes de la cumbre entre el presidente y los gobernadores.

Esto hace pensar que el operativo podría ponerse en marcha en las próximas horas, si es que empiezan rápidamente a hacer la distribución. Uno de los objetivos planteados por Nación era que la vacunación empezara en simultáneo en todo el país.