Valeria Berenguer, la sanjuanina que descubrió el culturismo y hoy triunfa en esta disciplina

Culturismo y fitness son las actividades que practica la sanjuanina Valeria Berenguer, quien el fin de semana pasado obtuvo el primer puesto en la categoría Bikini Open H. 1,57 en el evento denominado Córdoba NCP 2021, precisamente en la provincia homónima.

Valeria tiene 32 años y cuenta que su familia es su pilar en la vida. Su madre es su compañera incondicional en el camino deportivo. Hace dos perdió a su papá. “Mi familia es el pilar más grande que tengo y son los que me apoyan en todo”, reconoció Valeria.

La sanjuanina es también contadora pública y trabaja en el estudio contable de una amiga, mientras que en las tardes, además de entrenar, se dedica a la venta de indumentaria y accesorios deportivos. “Hace un año comencé con este proyecto y espero pronto tener mi propio negocio para poder brindar la comodidad que todos se merecen”, señaló.

“Mi pasión por el gimnasio comenzó en el 2014, sin miras a competir en ese momento, pero veía y seguía a todas las chicas que lo hacían, sin saber que luego me lo iba a proponer hasta lograrlo. En el 2019 competí por primera vez en San Juan, gané el primer puesto en mi categoría Bikini Fit y desde que viví esa experiencia mis ganas de volver a subirme al escenario se hicieron más grandes”, afirmó Berenguer.

“La pandemia me frenó los objetivos que tenía y este año, a principios de abril, comenzó mi preparación para debutar en la NPC, una federación donde el nivel de los atletas es muy bueno", cuenta Berenguer, al tiempo que agrega que en un principio le daba un poco de temor el "enfrentarme a ese nivel, pero una atleta de esa federación, Mariana Hasen, con la cual hoy en día más que un vínculo comercial hay una amistad, me presentó su coach Olga Mendoza y junto a ellas comencé este hermoso proceso". El ansiado debut se dio en la NPC en Córdoba.

Valeria compitió en tres categorías distintas de Bikini Fit. En True Novice (categoría de debutantes de la NPC) compitieron 10 atletas y la sanjuanina obtuvo el segundo puesto. En categoría Novice, Valeria también quedó segunda de entre 12 participantes y en categoría Open (Categoría según altura), obtuvo el primer puesto.

“La verdad fue mucho más de lo que yo esperaba. Fui llena de sueños y sinceramente el resultado, más allá que fue en una competencia, es importante porque iba dispuesta a vivirlo y a disfrutarlo. No me esperaba ese resultado. Me sentía que había ganado en lo personal porque me superé cada día, porque disfruté el proceso y sobre todo porque lo viví y lo hice desde el corazón", relató

En esta línea volvió a destacar el rol de su madre: "Tuve la compañía y apoyo más importante que cualquier atleta quisiera tener, mi mamá, ella me acompañó no solo ese día, sino durante todo el proceso".

"Este trabajo de casi cinco meses, que finaliza este próximo domingo 5 de septiembre en la Copa Rocky en Buenos Aires, necesita de mucho esfuerzo físico, mental y económico, pero todo vale la pena cuando te sentís orgullosa de lo que lograste y lo hiciste desde el corazón", finalizó diciendo Valeria.