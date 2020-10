Valle Fértil: juntan firmas para hacer un reclamo colectivo por los aumentos en la boleta de la luz

Los vecinos y usuarios del servicio de energía eléctrica del departamento Valle Fértil están que arden. Es que desde hace unos meses están recibiendo boletas con registros de consumos irreales; totales a pagar que superan los $15.000; más de $1.500 de alumbrado público y más de $2.000 de IVA. En fin, valores inalcanzables para las familias del departamento que con la pandemia ya venían en picada y ahora, esto, los terminó por liquidar.

“Yo perdí el trabajo en marzo y hoy estamos sobreviviendo con el sueldo de mi marido”, contó a DIARIO HUARPE Alejandra Cortéz, “tengo una bebé, otro hijo adolescente, alquilamos, es decir, no la estamos pasando bien y ahora encima esto".

Alejandra explicó que en promedio ellos venían pagando entre $3.000 y $3.500 por mes, pero a partir de agosto los valores se empezaron a ir a las nubes. Primero $8.000, después $15.800 y la última de $12.800.



“Es increíble…o comemos o pagamos la luz”, dijo.

La misma situación se está repitiendo en varias localidades del Valle: Astica, Chucuma, Usno, Baldes de Leyes, La Majadita, Baldes de las Chilcas. Tarifas altísimas y consumos irreales.

“A mí me figura como que estoy consumiendo casi 4000 Kwh y eso es imposible”, contó Alejandra. “Pedí a Energía San Juan que me vinieran a controlar por si tenía fuga y nunca vivieron, así que tuve que contratar a un particular quien me aseguró que no tenía fuga y que con los electrodomésticos y los pocos focos de bajo consumo que tenemos era imposible semejante gasto. Consultamos a otros vecinos y a ellos les estaba pasando lo mismo, así que empezamos a juntarnos y vamos a presentar una nota al EPRE y al gobernador, porque acá, como ha sucedido en otros departamentos, ni el intendente, ni el diputado se solidarizaron con nosotros”, añadió.

El grupo de afectados en San Agustín ya supera los 250 usuarios, pero estiman que en todo el departamento el número podría superar los 500.

Incluso, los vecinos cuentan que en ese grupo también están algunos de los beneficiarios de las últimas viviendas entregadas en San Agustín (los del barrio UDAP I),

"Al barrio lo entregaron hace como tres meses y algunos se han ido a vivir recién hace tres semanas pero han tenido que pagar hasta $10.000 de las boletas anteriores sin haber usado el servicio", contaron. “Ese es el mejor reflejo del robo que están haciendo, porque no puede ser que esas personas recién se han ido a vivir y la boleta de la luz les haya llegado con esos valores”.

El reclamo formal

La nota dirigida al gobernador Sergio Uñac y al titular del Ente Regulador de Energía (EPRE), Jorge Rivera Prudencio, solicitará que se anulen las boletas y que revean los aumentos, porque muchas familias pobres de San Juan se quedarán sin luz.

“Hay familias en Valle Fértil que el acumulado de la deuda roza los $70.000 y están pensando pedir un préstamo para que no les corten la luz. Están desesperados y eso no es justo”.

El 2 del 11

En las redes sociales se está convocando para una manifestación pacífica contra el aumento, el lunes 2 de noviembre entre las 10 y las 11 en las puertas de Energía San Juan, en Capital. Mientras que en los departamentos alejados se está convocando en las plazas principales y/o en las sucursales de la empresa de energía de cada municipio.