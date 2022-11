¡Van por más! Hora, cómo verlo y formaciones de Gales vs. Los Pumas

El próximo sábado 12 de noviembre, Los Pumas visitarán a Gales, ilusionados con una nueva victoria. El entrenador australiano del el elenco albiceleste, Michael Cheika, pondrá a los mismos 15 jugadores que lograron derrotar a Inglaterra el fin de semana pasado en Twickenham. En esta oportunidad, buscará otro triunfo, como el que se dio pocos días atrás en Londres por 30 a 29.

"Cada semana seleccionamos el equipo de la misma manera. Tenemos el equipo que jugó la semana pasada y después tenemos los entrenamientos. Para muchos jugadores, los entrenamientos son la única posibilidad de entrar en el equipo cuando no juegan. Con una semana corta, todos los que jugaron la semana pasada están sanos. Es la primera vez que podemos poner el mismo equipo dos semanas seguidas", expresó el head coach de Los Pumas en conferencia de prensa.

A su vez, Michael Cheika informó lo siguiente: "Es importante porque queremos ganar por primera vez dos semanas seguidas este año. Es una oportunidad para que los mismos 23 puedan repetir y mejorar lo que hicieron la semana pasada. Lo importante es tratar de hacer lo primero. Ganar dos partidos seguidos en Europa es un paso adelante. Todo lo que se hable antes no cuenta para nada".

"Contepomi dice siempre: ‘Ésta es la única oportunidad de jugar con los Pumas. No la semana próxima, no la semana pasada’. No quiero hablar mucho de esto todavía, porque quiero construir la mentalidad de cara al partido. Vamos a empezar a hablar de esto mañana. Lo primero son los detalles del juego, después con mentalidad podemos aumentar más cerca del partido", cerró, en relación al próximo desafío de Los Pumas.

Formaciónes

Gales: Louis Rees-Zammit; Alex Cuthbert, George North, Nick Tompkins y Rio Dyer; Gareth Anscombe y Tomos Williams; Justin Tipuric (c), Toby Faletau y Dan Lydiate; Adam Beard y Will Rowlands; Dillon Lewis, Ken Owens y Gareth Thomas.

Suplentes: Ryan Elias, Rhodri Jones, Sam Wainwright, Ben Carter, Jac Morgan, Kieran Hardy, Rhys Priestland y Owen Watkin.

Los Pumas: Juan Cruz Mallía; Mateo Carreras, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Thomas Gallo.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Eduardo Bello, Lucas Paulos, Facundo Isa, Eliseo Morales, Tomás Albornoz, Matías Orlando.

Horario y transmisión de Gales vs. Los Pumas

Cabe destacar que el impresionante cruce entre Gales y Los Pumas será este sábado 12 de noviembre. El mismo se llevará a cabo desde las 14.30 de Argentina, en el Principality Stadim de Cardiff. Todas aquellas personas que quieran apreciar lo que suceda en los ochenta minutos, deberán hacerlo por la TV gracias a las señales de ESPN. Mientras tanto, Star+ lo transmitirá por streaming.