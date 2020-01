Vanoli advierte que la propuesta opositora para la ley de deuda genera una pérdida del 60% del FGS

El director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli, aseguró hoy que la propuesta que la oposición pretende introducir en el proyecto de ley de sustentabilidad de la deuda pública, para incluir los pasivos de las provincias con el organismo previsional, puede generar en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) “una pérdida no menor al 60%”.



“La pérdida de la propuesta que algunos quieren colar en el proyecto de ley es de no menos del 60% para el FGS”, precisó Vanoli a Télam, al tiempo que explicó que “desde la oposición pretenden que la deuda de las provincias con Anses se renegocie con un plazo de dos años de gracia, en pesos y a una tasa del 6% anual”.



El funcionario indicó que los legisladores opositores “tienen como argumento que Anses permitió renegociar la deuda con la provincia de Buenos Aires”, y precisó que “lo que hizo el FGS con la administración bonaerense fue extender una letra en dólares por 180 días al 7% de interés anual, que es una tasa razonable”.



“No hubo ningún perdón, sino una refinanciación a tasas razonables”, remarcó el titular de la Anses, quien puntualizó que el organismo previsional “administra fondos públicos y no puede licuar deuda con la Nación ni con las provincias”.



Así sostuvo que “renegociar forzosamente la deuda de las provincias con Anses en pesos al 6%, implicaría un grave perjuicio contra el patrimonio del FGS”.