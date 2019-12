Vanoli anunció una reducción en la tasa de los créditos a jubilados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, anunció hoy que a partir del 1 de enero quienes hayan tomado créditos con la Anses, sean jubilados, jubiladas o beneficiarios de asignaciones, tendrán una reducción de 11 y 12 puntos porcentuales de la tasa de interés, medida que beneficiará a 5,5 millones de personas.



Vanoli adelantó que durante enero, febrero y marzo los jubilados y beneficiarios de asignaciones "no van a pagar la cuota" de los créditos que contrajeron con esa administración, como medida adicional a la baja de la tasa de interés de entre 11 y 12 puntos, y a los aumentos de suma fija que recibirán en diciembre y enero, como parte de un paquete de medidas para "recuperar los ingresos de los más vulnerables".



El titular de la Anses hizo estos anuncios durante una conferencia de prensa que ofreció en Casa de Gobierno tras una reunión con el presidente Alberto Fernández.



Según aclaró, la reducción en la tasa de interés "es tanto para los créditos otorgados como para los que se van a otorgar".



"Esto implica pasar de una tasa promedio del 42% al 31% y las tasas de referencia para las asignaciones pasan del 48% al 36%", precisó el funcionario, y resumió que ello significa una "mejora de entre el 8% y 12% en el haber para quienes reciben jubilaciones o asignaciones".



Vanoli advirtió que "se vive una situación muy difícil" por lo que el Gobierno decidió una "medida adicional que implica que durante los meses de enero, febrero y marzo, quienes contrajeron créditos con la Anses, no van a pagar la cuota, es decir esos tres meses quienes tomaron créditos no van a pagar nada y eso se va a ir distribuyendo a lo largo del tiempo en cronogramas a determinar".



El funcionario aseguró que el objetivo es que quienes "perciben las asignaciones y los jubilados tengan más dinero disponible y combinando esto con el bono que se otorga en diciembre y enero (dos sumas de 5.000 pesos y una de 2000 para los que cobra la AUH), y las distintas medidas que el gobierno ha adoptado, se atiende dos objetivos básicos".



Al respecto, enumeró que "en primer lugar se atiende una cuestión moral y ética que implica recuperar los ingresos de los más vulnerables y, en segundo lugar, en consistencia con las distintas medidas adoptadas por el Ministerio de Economía y el Banco Central y otras reparticiones del Gobierno, se dirigen todos los esfuerzos en recuperar la demanda agregada e impulsar el consumo y el crecimiento".



Acerca del anuncio del presidente Alberto Fernández, de que en marzo habrá un aumento, Vanoli precisó que "será para todos los jubilados, pensionados y quienes reciben asignaciones".



En esa línea, puntualizó que habrá "reuniones en los próximos días con autoridades de los ministerios de Economía y de Trabajo para ver la modalidad de ese aumento y en línea con los objetivos del Gobierno habrá que ver si es una suma fija o algún componente variable".



"Eso se va a evaluar a lo largo de los próximos días y va a favorecer particularmente a los sectores vulnerables", enfatizó y reiteró que "esta media alcanza y beneficia a todos los jubilados".



Vanoli remarcó que la "situación es difícil por la herencia" que recibió el Gobierno y, en ese sentido, recordó que "el país ha tenido que reperfilar su deuda y hay un profundo déficit fiscal y financiero, además de recesión e inflación".



Asimismo, apuntó que "en junio arrancaría la nueva fórmula que la nueva ley ha dispuesto", para lo que se creará una comisión que integra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que "tiene que establecer una fórmula definitiva de movilidad jubilatoria que garantice que sea sustentable".



El titular de la Anses remarcó que tiene que ser sustentable porque "si quiebra el sistema previsional no hay sustentabilidad".



Vanoli hizo hincapié en que hay una "preocupación del Gobierno de Alberto Fernández en resolver la situación de los jubilados y también de recomponer los ingresos del sistema previsional para poder tener un sistema previsional que sea viable".



El funcionario, al ser consultado sobre la inclusión en sesiones extraordinarias del "tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)", consideró que en un "Estado prácticamente quebrado no puede haber doble estándar".



"No se puede defender que haya sectores que tengan movilidad o que tengan una percepción de los beneficios en una relación privilegiada con respecto a otros", advirtió Vanoli.



Agregó que el Parlamento "debe dar una discusión en la que haya una relación de paridad donde no haya jubilados de primera y de segunda".



En ese marco, pidió que los "funcionarios políticos, los miembros del Poder Judicial y los diplomáticos, todos, tengan hacia adelante criterios de movilidad que sean similares a los de las personas comunes".