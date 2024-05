¡Varios millones! La cifra que se habría llevado Jaime Munguía por pelear con Canelo Álvarez

Después del enfrentamiento del 4 de mayo entre dos colosos del boxeo mexicano, el Canelo Álvarez no sólo retuvo sus títulos como se esperaba, sino que también se embolsó más de 30 millones de dólares, una suma impresionante que se ve aumentada por sus lucrativos contratos fuera del ring. Sin embargo, su rival, Jaime Munguía, también se llevó a casa una cifra espectacular.

Si bien para Jaime Munguía, el premio por su participación y la exhibición de sus habilidades no fue tan elevado como el del ganador, se esperaba que marcara el punto más alto de su carrera en términos de ganancias. Álvarez tenía mucho en juego, defendiendo su título mundial unificado de peso supermediano, mientras que su rival, aunque perdió su invicto, dio una pelea memorable que será recordada por mucho tiempo.

Aunque no se ha revelado la cifra exacta que Munguía recibió por enfrentarse a Saúl Álvarez, el propio púgil ha declarado que es la pelea más lucrativa de su carrera. Si consideramos que su combate contra Jimmy Kelly en 2022 le reportó 2 millones de dólares, es razonable suponer que la cantidad que recibió tras su reciente enfrentamiento supera esa cifra.

Jaime Munguía y una pelea para el recuerdo

En sus peleas anteriores, Munguía ganó alrededor de 750 mil dólares contra el exretador Sergiy Derevyanchenko, y un millón 150 mil dólares contra Gabe Rosado en 2021. Contra John Ryder, se informó que tenía una bolsa garantizada de 800 mil dólares. Ahora, posiblemente los números conseguidos hayan sido el doble de su mejor ganancia en el pasado, o incluso más.

"Obviamente, sin duda, es la mejor bolsa, pero gracias a Dios lo he hecho muy bien y no me sorprende, no me impresiona", fue lo que comunicó el propio Jaime Munguía al término de la batalla. Más allá de que los números no han sido revelados aún, se sabe que el azteca se llevó consigo la mejor ganancia de su historia como boxeador. Ahora, si bien cayó derrotado, le demostró al mundo que es un guerrero en el ring.