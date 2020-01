Vecinos de Ezpeleta reclaman por una mujer desaparecida desde el martes

Vecinos y familiares de Celeste Ferreira, una mujer de 40 años desparecida desde el martes pasado en la localidad quilmeña de Ezpeleta, realizaron esta tarde una movilización en reclamo de su aparición.



Adela, mamá de Celeste, dijo a Télam que “Celeste salió a comprar el martes cerca de las 20 y nunca la volvimos a ver, la policía y la justicia están haciendo averiguaciones pero hasta ahora no han podido dar con ella”.



“La denuncia de la desaparición la hicimos el miércoles por la mañana, y esta mañana cuando estábamos en la fiscalía un funcionario atendió una llamada de una mujer que decía ser ella y que aseguraba que estaba bien, pero nosotros hasta no verla no vamos a estar tranquilos”, agregó.



“Con la familia, los amigos y los vecinos nos juntamos esta tarde en la plaza del barrio, en Bolivia y Einstein, para exigir que la Policía y la Justicia hagan los esfuerzos necesarios para que ella vuelva”, completó la madre de Celeste.