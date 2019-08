Vecinos de La Bebida, atemorizados por “Los Diablos”

“Ya no podemos vivir así, vivimos estresados acá”, dijo una vecina del barrio Conjunto 7, en La Bebida, cuya identificación se resguardará por temor a represalias. Es que desde que les entregaron las casas, en mayo, comenzaron con los dolores de cabeza debido a los robos que se los atribuyen al grupo delictivo “Los Diablos”.

La gente de la zona asegura que son ellos ya que tienen un detalle que los distingue: se comunican a través de silbidos. Según contó la mujer, lo hacen para alertarse por si vienen efectivos policiales o cuando ven personas a las que pueden robarles.

“Lo único que les importa es robar, no les importan las consecuencias si ya han hasta matado gente”, agregó angustiada. En el mes de abril del presente año un hombre de 20 años y perteneciente a este grupo delictivo, fue detenido acusado por el asesinato a Jonathan Pérez, a quien le propinó una puntada en el corazón que fue letal.

Según la mujer, los integrantes de “Los Diablos” pertenecen a zonas cercanas al complejo habitacional. Incluso, dio a conocer que en el barrio Conjunto 7 suelen prender fuego en una de las plazas y desde ahí “vigilan para ver en qué casa se pueden meter en las noches”.

Ya no saben de qué manera combatir la inseguridad, a pesar de que el Jefe de la Policía confirmó que se incrementaron los controles en el barrio, los hechos delictivos continúan. Es que en los últimos días se incluyeron las recorridas del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM) y la Guardia de Infantería para tratar de prevenir los delitos pero, según los vecinos, estos no cesaron. Por esta razón es que solicitan una garita policial, aunque tuvieron una reunión con el personal de la comisaría 34º en la que les informaron que no iba a ser posible debido a la falta de recursos.

“No podemos vivir así, no nos sentimos protegidos”, recalcó la vecina. “No podemos ni ir a tomar el colectivo tranquilos”, añadió. Justamente, las paradas del transporte público son las zonas en las que más actúa este grupo. Hace algunas semanas esta vecina estaba esperando el colectivo para irse a su trabajo cuando sintió un silbido, en ese momento comenzó a correr y “de casualidad” pudo llegar a su hogar sin inconvenientes. “Después de eso una vecina me dijo de la que se salvó usted´”, contó.

La forma de comunicarse que utilizan los delincuentes es una de las pocas características con las que los vecinos los reconocen. Los rostros de “Los Diablos” no los conocen ya que dicen que siempre andan “encapuchados” y cuando hacen sonar la alarma comunitaria salen corriendo rápidamente a esconderse entre las casas que no están cerradas o en un descampado de la zona.

Por el momento, la única solución que hallaron fue unirse a través de un grupo de WhatsApp para mantenerse alerta por si los ven merodear en la zona.