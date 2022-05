Vecinos del barrio Catani en Concepción denunciaron inseguridad y falta de acción policial

Los vecinos del barrio Catani, en Concepción, se movilizaron otra vez para pedir seguirdad, un reclamo que según dicen tienen que repetir todos los días. Se trata de las personas que viven en la manzana ubicada en calle General Acha y Corrientes. Según relataron, sufren robos todos los días, daños materiales por parte de los delincuentes y la “indiferencia de la policía”.

Según contaron los vecinos, los delincuentes pasan por encima y por alto la presencia policial. Foto: Gentileza

“Fuimos a reclamar a la policía que por favor hicieran algo más que mirar desde las patrullas y nos amenazaron con detenernos. Ya no hacemos más denuncias porque no hacen nada”, declaró una vecina a DIARIO HUARPE que por miedo a represalias por parte de los delincuentes prefirió permanecer anónima.

Incluso, el pasado lunes un periodista de un medio local sufrió el robo de su teléfono cuando había ido al mismo barrio a cubrir una protesta por la inseguridad. Y, a forma de venganza, personas que los vecinos identificaron como los mismos que les roban, apedrearon farolas y ventanas al grito de “barrio cobani” durante la madrugada del martes. También recibieron amenazas de muerte, contaron. "Le dijeron a un vecino que iban a venir al barrio e iban a matar a cuatro personas", denunció.

Según relató la vecina, quien habló representando a toda la comunidad del barrio Catani, los delincuentes no son de ese barrio. Sino de otro que está al frente: el barrio General Acha. Incluso, los malvivientes ya han ingresado varias veces a varias viviendas sustrayendo elementos. Y a pesar de hacer la denuncia, los vecinos dijeron que la respuesta en la policía es siempre la misma: no pueden hacer nada.

Imagen donde, según los vecinos, se comete un robo a una familia que viajaba en automóvil. Foto: Gentileza

“Dicen que no pueden hacer nada porque son menores, ¿pero entonces quien nos cuida? A las 22 ya no se puede salir porque es peligroso, ni entrar ni salir” dice la mujer indignada. Incluso, hacer pedidos se torna imposible. “Hace unos días alguien pidió una pizza y le quisieron robar la moto al delivery. De no haber sido por nosotros se la robaban y la policía solo miraba desde la entrada del barrio”, recordó.

Hartos de la inseguridad y, según dijeron, de la falta de respuestas por parte de la ley, acudieron a los medios en busca de auxilio ya que la seguridad que hay sería insuficiente.

“No hay cámaras de seguridad porque las agarraron a pedradas y ya la policía no hace nada más. Pedimos por favor que hagan algo. Somos gente trabajadora y acá también vive gente grande”, cerró la denunciante.