Vecinos en guerra con la inseguridad: denuncian falta de compromiso y hasta "abandono"

“Nunca vi las cosas así. Yo pasé parte de mi niñez acá y volví para para construir mi casa y nunca vi a los vecinos tan preocupados.”, dice a Sergio Martín a DIARIO HUARPE, nieto de María de Pérez, la anciana de 82 años asesinada en la Villa Paolini en Pocito.

El aire es tenso. Los transeúntes que pasan miran la casa de la anciana asesinada el pasado 21 de agosto sabiendo que hasta solo los muros de esa casa fueron los testigos mudos del crimen. Pero también miran extrañados al grupo de al menos una docena de vecinos que se reunía en la esquina de la casa donde sucedió el fatídico hecho. No es la primera vez que lo hacen, y el reclamo sigue siendo el mismo: quieren vivir en seguridad y hacer en paz el duelo por su vecina.

Maía Pérez, la anciana asesinada en la Villa Paolini. Foto: Gentileza.

“Ya estamos cansados. Incluso nos ofrecimos a poner el plata para que compren las cámaras. Cuando asesinaron a María la Policía vino y patrullo por un par de días y no volvieron más. Los que estamos acá hemos sido víctimas o conocemos a alguien que le hayan robado. Ya hicimos un reclamo”, dice indignado Rafael Domínguez, presidente de la Unión Vecinal de la Villa Paolini en Rawson.

Cierto es que el reclamo no es nuevo y DIARIO HUARPE ya dialogo en una oportunidad con los vecinos de la zona. Pero a 19 días de su muerte, el reclamo sigue más vigente que nunca: ahora buscan tomar medidas más duras para ser escuchados. El pedido formal por parte de los vecinos de cámaras y más seguridad se hizo a través de una carta presentada y dirigida a la Secretaria de Estado de Seguridad y fechada el 20 de mayo de este año. Según Domínguez, este reclamo no tuvo respuesta.

Sergio Martin, nieto de María, quien también vive en la zona acompaña el reclamo. Foto: Mariano Martin / DIARIO HUARPE

“Lamentablemente, dependemos de Rawson para todo. Tenemos un puesto policial cerca pero no ayuda. A veces pasa algún que otro patrullero pero eso no significa seguridad. En un menos de tres meses hubieron cuatro robos grandes y algunos a plena luz del día. En mayo presentamos una nota para que nos pusieran cámaras y nada todavía. Que quieren que hagamos, ¿salir a cortar la calle? Nosotros no queremos molestar a nadie pero es la alternativa que nos dejan”, dice Domínguez angustiado.

Los relatos de la inseguridad en la villa compuesta principalmente por gente adulta son varios, desde testigos hasta víctimas. Desde el envenamiento de mascotas para ingresar a las casas hasta el triste antecedente del asesinato de Antonio Muñoz, de 70 años, asesinado en su casa ubicado a solo unos metros de la casa de la anciana.

“Tres días antes del asesinato de María Pérez ingresaron a mi taller y me robaron $600.000 pesos en maquinaria. Todavía no hay responsables. Al lado de mi taller, en dos casa, también ingresaron a robar. No se puede trabajar con la inseguridad de que pueden volver a robarte”, dice Gerardo, dueño de una carpintería. “En nuestra casa también se metieron a robar y se llevaron más de $100.000 pesos en herramientas de mi marido, que usaba para trabajar…nos sentimos abandonados y desprotegidos”, agrega Susana, otra vecina.

Gerardo posa con su denuncia hecha en la Policía por el robo en su taller. Foto: Mariano Martin / DIARIO HUARPE

“Nos cuidamos entre nosotros. No nos queda otra que organizarnos y cuidarnos. Nos alertamos cuando vemos a algún sospechoso. Los chicos van en la madrugada a la escuela y esto es un peligro, ni las maestras de la escuela (Escuela Rabindranath Tagore) de la villa se salvan de los arrebatos de los bolsos y portafolios. Nosotros vamos a seguir reclamando” hasta que tengamos una solución dice Rafael, quien se ganó el reconocimiento de los vecinos por sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida.

Vecinos, algunos de ellos, por más 40 años, hoy ven reforzado su vínculo como comunidad en el recuerdo y dolor por la pérdida de dos de sus queridos miembros: María y Antonio. Ante la falta de soluciones, la insistencia y la resistencia al delito se convirtió en su única herramienta de protección y protesta. “Nos sentimos desprotegidos y abandonados. Y nosotros estamos tomando las medidas para cuidarnos y encontrar una solución”.

Los vecinos dijeron que tomarán otras medidas si no obtienen una respuesta. Foto: Mariano Martin / DIARIO HUARPE

Hasta el momento, no hay sospechosos y novedades en el caso que se encuentra investigando con las pruebas obtenidas en el lugar por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales en conjunto con las brigadas de investigaciones de la Policía.