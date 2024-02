Los vecinos del Buenaventura Luna, Villa Krause, reclaman medidas para reducir los siniestros viales en la intersección de Quiroz y Condarco donde una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo de la Red Tulum. Según los vecinos, contaron a DIARIO HUARPE, que ven constantes vehículos y que pasan a alta velocidad.

Según explicaron, ya pasó que un auto embistió a gente que esperaba el colectivo, o que casi atropellan a un peatón que cruzaba la calle. Los vecinos comentaron que es un problema que lleva más de 30 años y esperan que la actual gestión brinde una solución.

“Esperamos que pongan los pianitos y alguna cámara porque, al ser parada de colectivos, hay muchos asaltos y arrebatos también. Venimos hace años reclamando, no puede ser que los niños no puedan ni estar en la vereda por lo rápido que pasan por acá, no sabés si alguno se sube a la vereda y lo lleva puesto”, comentó angustiada Beatriz, vecina del lugar.