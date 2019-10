Vélez le ganó a Independiente y sigue prendido arriba

Vélez Sarsfield (16 puntos) derrotó este mediodía con autoridad a Independiente (13) por 2-0, en Liniers, por la novena fecha de la Superliga de fútbol de Primera División. En el estadio José Amalfitani, el equipo local concretó en la red ese mejor desempeño, a partir de las conquistas de Maximiliano Romero (Pt. 27m.) y Thiago Almada (St. 30m.), quien definió el pleito con una verdadera joya. Con este triunfo, el equipo dirigido por Gabriel Heinze se rehabilitó del tropiezo de la semana pasada ante Defensa y Justicia (0-1) y se ubicó en la tercera posición, a dos unidades de la línea de los provisorios líderes, Boca Juniors y Argentinos Juniors. Ese tercer escalón del podio lo comparten Racing, Talleres de Córdoba y San Lorenzo, también con 16 puntos. Por su lado, Independiente se quedó con 13 unidades, aunque los cuestionamientos hacia la labor del DT Sebastián Beccacece recrudecerán en las próximas horas, a partir de un conjunto que se mantiene a la expectativa en lo numérico, aunque la forma de juego invita a reflexionar si no amerita un cambio. Desde el minuto inicial, la presión asfixiante de Vélez rindió frutos. Porque Nicolás Domínguez (la figura de la cancha) creció al lado de un prolijo Fernando Gago; porque Lucas Robertone se volvió amenaza por el sector que encarase, lo mismo que un Lucas Janson que tuvo a maltraer a la defensa "roja". Independiente amagó con inquietar en el arranque, con un Sánchez Miño que se movió como un “falso 9”, entre los dos centrales adversarios. Pero luego al equipo de Beccacece le faltó determinación para asumirse protagonista y pareció maniatado por un ambicioso par local. La apertura del tanteador, igualmente, demoró más de lo esperado y llegó a los 27m., cuando Gago ejecutó un remate, el arquero uruguayo Campaña dio rebote y apareció Romero para mandarla a la red. Antes, el elenco velezano pudo haberse puesto en ventaja en sendos cabezazos de Robertone (10m.) y Giannetti (21m.), que salieron desviados. En el comienzo del segundo tiempo, el ‘Rojo’ de Avellaneda cambió la actitud: adelantó sus hombres y el ingreso del colombiano Roa por un inexpresivo paraguayo Cecilio Domínguez auguró un mejor panorama. El tucumano Sebastián Palacios tuvo el empate a los 13m., pero el arquero Lucas Hoyos (vestido a imagen y semejanza de José Luis Chilavert, en honor al título de la Copa Libertadores 1994 de la que se cumplió recientemente el 25to. Aniversario de obtención) evitó el festejo. Un rato más tarde, Pablo Pérez, de floja tarea, se lo perdió en la misma boca del arco, pero despejó Giannetti casi sobre la raya. El ingreso del pibe Almada le otorgó vértigo al ataque velezano y el pleito se resolvió con un magnífico disparo del nacido en Fuerte Apache que puso la pelota junto al palo izquierdo de Campaña, en una maniobra que puso al descubierto ese espíritu de ‘puro potrero’. De allí hasta el cierre, Independiente tuvo algunas ocasiones para descontar, tanto con Roa como con un cabezazo de Pérez, pero Vélez también supo ser vertical para intentar aumentar la diferencia. La parcialidad local disfrutó de una fiesta que empezó en el campo de juego y se trasladó hacia las tribunas. -Síntesis- Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Gastón Giménez y Braian Cufré; Nicolás Domínguez, Fernando Gago y Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Maximiliano Romero y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze. Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza y Gastón Silva; Domingo Blanco, Pablo Pérez, Lucas Romero y Juan Sánchez Miño; Sebastián Palacios y Cecilio Domínguez. DT: Sebastián Beccacece Gol en el primer tiempo: 27m. M. Romero (VS) Gol en el segundo tiempo: 30m. Almada (VS) Cambios en el segundo tiempo; 9m. Andrés Roa por C. Domínguez (I); 18m. Thiago Almada por Janson (VS); 26m. Cristian Chávez por Barboza (I); 32m Leandro Fernández por M. Romero (VS); 38m. Francisco Pizzini por P. Pérez (I); 45m. Pablo Galdames por N. Domínguez (VS) Amonestados: Nicolás Domínguez, Galdames (VS) Barboza, G. Silva (I) Cancha: José Amalfitani. Arbitro: Germán Delfino.