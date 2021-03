Venerando, la otra ministra de Uñac que podría jugar las PASO

El gobernador Sergio Uñac abrió el juego puertas adentro del Frente Todos para encarar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 8 de agosto y con ese panorama son muchos los nombres en danza para ocupar un lugar en las potenciales listas. En ese armado, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, tomó vuelo y fuentes calificadas confirmaron a DIARIO HUARPE que podría ser de la partida legislativa. Hasta el 19 de junio hay tiempo de oficializar los precandidatos de cada uno de los frentes.

En su última actividad oficial en el departamento 25 de Mayo, el gobernador Uñac fue tajante al decir que “aseguraremos la participación de los compañeros que deseen estar” y no descartó que algún intendente que transita su segundo mandato o algunos de sus ministros pueda encabezar o participar de alguna de las listas que presentará el Frente Todos. Si bien no confirmó ningún nombre, sí aclaró que en la baraja hay “legisladores, ministros y porque no intendentes”.

La posibilidad de que la ministra Venerando sea cabeza de lista o bien integre una como la figura femenina surgió luego de los sondeos que realizó el gobierno y que hoy, más allá de los altibajos sufridos en 2020 con el polémico vuelo sanitario, la tienen bien posicionada y con mayor imagen positiva que negativa, según explicaron.

Además, la fuente consultada, comentó que otro punto a favor de la ministra de Salud es la vacunación que se viene realizando en San Juan para combatir la pandemia del coronavirus. Es que si bien la cantidad de dosis que han llegado no es la esperada, el problema surge por una cuestión nacional y no local, ya que el operativo de vacunación, según consignaron, “viene siendo exitoso”.

La posibilidad de que Venerando pase el filtro de las PASO, gane y se posicione como candidata a diputada nacional cierra por todos lados, ya que muchos consideran que es la mejor opción para darle una salida elegante de un Ministerio de Salud que, tras un año de pandemia, necesita oxigenación.