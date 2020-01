Venezuela tuvo una inflación superior a 7.300% en 2019, según el parlamento

Venezuela registró un alza de los precios minoristas de 7.374% durante todo 2019, informó hoy la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN, parlamento).



La tasa resultó significativamente más baja que la de 1.698.488,7% registrada en 2018, cuando el país acumuló más de un año consecutivo en situación de hiperinflación.



Entre noviembre de 2017 y febrero de 2019, Venezuela registró tasas de crecimiento de los precios superiores a 50%, límite técnico para considerar que una economía cayó en hiperinflación.



Desde entonces solo superó ese tope en agosto pasado (65,2%). No obstante, Venezuela sigue teniendo la mayor tasa de inflación en todo el mundo.



La inflación de diciembre (33,1%) fue levemente más baja que la de noviembre (35,8%) y los rubros con mayor encarecimiento fueron hoteles y servicios (60,2%), bebidas alcohólicas y tabaco (59%), alimentos y bebidas no alcohólicas (45,5%) y vestido y calzado (39%).



“Nos mantenemos en una senda de alta inflación”, afirmó el economista y diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas, según la agencia de noticias EFE.



Hace un mes, al anunciar los datos de noviembre, el legislador atribuyó la disminución del ritmo de aumento de los precios al incremento del encaje bancario dispuesto por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.



No obstante, Alvarado advirtió entonces que esa medida también restringió el crédito y profundizo el retroceso de la economía, que solo en noviembre se contrajo 43%.



La AN comenzó a relevar mensualmente los precios poco después de que asumiera la holgada mayoría antichavista que la controla desde enero de 2016, y luego de que el gobierno de Maduro dejara de publicar estadísticas oficiales a fines de 2014.