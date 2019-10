Vera y Mansilla son las nuevas caras del seleccionado Sub 23 de la Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mediocampista Lucas Vera y el extremo Brian Mansilla fueron confirmados hoy como los nuevos convocados para el Seleccionado Sub 23 de la Argentina, que disputará dos encuentros amistosos ante su par de México, en los próximos días. Vera, de 22 años y actualmente en el plantel de Lanús, fue designado por el DT Fernando Batista, en sustitución del lesionado Jerónimo Cacciabúe (Newell's). Por su lado, Mansilla, surgido en las divisiones formativas de Racing y hoy en el Vitoria Setúbal de Portugal, ingresará por Lisandro Martínez, el defensor del Ajax holandés, que no fue cedido por la entidad de Amsterdam. Los encuentros ante el representativo mexicano serán el sábado 12 en el estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, y el martes 15 en el estadio Hidalgo, de Pachuca, respectivamente. La lista completa de jugadores afectados incluye a Facundo Cambeses, Claudio Bravo y Agustín Urzi (Banfield); Hernán De la Fuente, Francisco Ortega y Lucas Robertone (Vélez Sarsfield); Adolfo Gaich y Marcelo Herrera (San Lorenzo) Juan Pablo Cozzani, Lucas Vera y Tomás Belmonte (Lanús); Fernando Valenzuela (Barracas Central); Nahuel Bustos y Facundo Medina (Talleres de Córdoba); Fausto Vera (Argentinos Juniors); Nehuén Pérez (Famalicao, Portugal); Valentín Castellanos (New York City, EE.UU.); Cristian Romero (Genoa, Italia); Santiago Colombatto (Saint Truden, Bélgica); Lucas Rodríguez (DC United, EE.UU.); Marcos Senesi (Feyenoord, Holanda); Brian Mansilla (Vitoria Setúbal, Portugal) y Marcos Peano (Unión de Santa Fe).