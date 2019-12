Veto y suspenso por el cambio de nombre del estadio Papa Francisco

Después de que el Concejo Deliberante de Jáchal aprobara la Ordenanza que establecía el cambio de nombre del Estadio Papa Francisco por José Victoriano Vedia, el jefe comunal Miguel Vega decidió vetar la normativa. Sin embargo, volverá a manos de los ediles quienes porque el Ejecutivo devolvió el proyecto con sugerencias.

Para conocer en detalle lo sucedido en torno a esta temática, DIARIO HUARPE dialogó con Cintia Aballay, presidente del Concejo Deliberante de Jáchal, quien contó: “Recibí en tiempo y forma las modificaciones y las sugerencias efectuadas por el Ejecutivo. Es muy pronto para manifestar que efectivamente ha sido vetada, ha sido devuelta al Concejo. Ahí se puede modificar la ordenanza de acuerdo a los cambios propuesto por el Ejecutivo o se puede insistir en el proyecto original. En este caso, el Ejecutivo deberá promulgar y publicar la ordenanza”.

En relación a las sugerencias elevadas por el Ejecutivo, Miguel Vega, jefe comunal del departamento norteño le contó a DIARIO HUARPE que “hemos solicitado que se coloque el nombre del profesor José Victoriano Vedia al polideportivo municipal que está en el Camping El Vivero, obra que realizó el propio Vedia cuando fue intendente entre 1983 y 1987”.

“No descartamos la trayectoria de Vedia, no desconozco sus méritos por lo que se aprobó la ordenanza en el Concejo pero también debo escuchar la otra parte, que a mi humilde entender ha sido la mayoría, los jachalleros que se han manifestados en las redes sociales, en los medios de comunicación y me lo han pedido de que no se cambie el nombre”, agregó el intendente sobre los motivos que lo llevaron a vetar esta normativa.

Sin embargo, todavía queda abierta la posibilidad de que se de esa modificación en el nombre del estadio. Pero aún no se define cuándo será la sesión en el Concejo jachallero. Al respecto, Aballay comentó: “Estamos en un proceso de receso que no nos permite tratar los cambios por ahora. De acuerdo a nuestro reglamento y por ser un municipio de 2da categoría, únicamente podemos convocar a una Sesión Extraordinaria cuando son asuntos de interés público y urgente”.

Con este panorama, el suspenso por el nombre del estadio continúa para el pueblo jachallero mientras tanto seguirá mencionándose en honor al Sumo Pontifice argentino.