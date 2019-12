Polémica por el cambio de nombre del Estadio Papa Francisco

Después que el Concejo Deliberante departamental aprobara la Ordenanza que establece el cambio de nombre del Estadio Papa Francisco por José Victoriano Vedia, las opiniones a favor y en contra se empezaron a escuchar en el norte sanjuanino. Incluso la Iglesia mandó al municipio una nota pidiendo que se deje sin efecto la Ordenanza y ahora será el intendente Miguel Vega quien tendrá la última palabra, ya que una vez notificado, tendrá unos días para promulgar o vetar la Ordenanza en cuestión.

“La verdad, todavía no tomo una decisión”, le dijo a DIARIO HUARPE Miguel Vega “De todos modos todavía el expediente no llega al ejecutivo, es decir tengo un margen de tiempo para pensar qué decisión tomo”.

Según indica el protocolo legal. el margen es de cinco día hábiles. Es decir, si el expediente ingresa este miércoles, Vega podrá tomar la decisión después de asumir el 10 de diciembre su próximo mandato.

El proyecto de Ordenanza fue aprobado por cuatro votos a favor (Cristina Aballay, Fernanda Díaz, José Codorniú y Jorge Morales) y dos abstenciones (Javier Llanos y Rosa Eva Castro). Y el argumento, basado en la Ley Nacional que establece que no se puede nombrar a ningún espacio público con el nombre de una persona viva por muy eminentes que fuesen sus servicios prestados al país o alguna localidad. Para ello debe pasar por lo menos cinco años de muerta la persona. Una condición que si la reúne el nuevo nombre impuesto José Victoriano Vedia.

José Victoriano Vedia fue el artífice del destino de muchas generaciones desde el inicio de su vida social, educativa, cultural y política.

Entre 1939 – 1945 fue alumno de Primaria de la Escuela Normal de Adaptación Regional (Antiguo nombre de la Escuela Normal Superior “Fray Justo Santa María de Oro”).

Entre 1946 – 1950 obtiene el Título de Maestro Normal Regional en dicho Establecimiento Educativo.

Luego Vedia se recibió de Profesor Nacional de Educación Física en el Instituto de Educación Física “General Belgrano” de San Fernando (Provincia de Buenos Aires). Siendo con este logro el Primer Profesor de Educación Física en el departamento en momentos de muy difícil acceso a ese tipo de educación superior.

Desde 1955 se desempeñó como Profesor de Educación Física en la Escuela Normal de Jáchal en el Nivel Primario y Secundario.

En 1969 asume como Vice Director del mencionado establecimiento educativo.

En 1973 asume como Director de la Escuela Normal Superior “Fray Justo Santa María de Oro”.

En 1983, con el advenimiento de la Democracia en la República Argentina, luego de años de prohibiciones y anulación de los derechos esenciales, resulta electo Intendente del Departamento de Jáchal. Siendo el primer Intendente de Jáchal en el inicio del Periodo de recuperación de nuestros derechos Constitucionales. Cargo en el que se desempeñó hasta la finalización de su mandato el 10 de Diciembre de 1987.

El 11 de diciembre de 1987 retoma el cargo de Director de la Escuela Normal hasta el año 1994, año de su jubilación.

Ante la confirmación del cambio de nombre la Iglesia y la mayoría de sus fieles se expresaron en contra de la dsiposición y piden al intendente departamental que vete la ordenanza.

“Por lo que vengo escuchando no ha caído muy bien que se cambie el nombre”, dijo Vega; y luego agregó: “Además la iglesia ha hecho una presentación para que no se cambie el nombre. Así que, como lo dije antes, lo voy a analizar y me voy a tomar el tiempo que corresponda para tomar la decisión final”.