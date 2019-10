Vidal afirmó en Bahía Blanca que "vamos a dar vuelta esta elección"

La gobernadora María Eugenia Vidal afirmó hoy en Bahía Blanca que "vamos a dar vuelta esta elección" porque "somos el mejor equipo de la Argentina, el equipo de los que no se rinden". "Y con el equipo de los que no se rinden como dimos vueltas tantas cosas como decían que eran imposibles, vamos a dar vuelta esta elección", expresó Vidal en el marco de la marcha denominada "Sí se puede". "Así como en el 2015, 2017 les vuelvo a decir ahora, nadie nos va a mover de al lado de ustedes porque ya somos un equipo" expresó al pedirle a la gente que "vayan a fiscalizar el día de la elección porque no van a cuidar el voto de Juntos por el Cambio, van a cuidar el voto de cada bonaerense". Vidal formuló estos conceptos en el marco del acto que fue encabezado esta tarde por el presidente Mauricio Macri en la plaza Rivadavia, frente a la municipalidad de Bahía Blanca, en el centro de la ciudad. La gobernadora destacó que "ésto lo hicimos juntos" y que "hoy los que están acá vinieron por algo más grande, vinieron por nuestros sueños, para defender y hacer crecer la provincia y el país que queremos". "Porque en el 2015 y en el 2017 nos dimos cuenta que éramos millones, somos millones los que creemos en los mismos valores, el valor del trabajo, del esfuerzo, de levantarse temprano y acostarse tarde", advirtió la gobernadora. "El valor de la honestidad, del diálogo, del respeto al otro, de querer vivir en paz, de querer soñar y con sólo proponérselo trabajando lograrlo", agregó. En ese contexto Vidal señaló que "somos millones y vamos a volver a hacer millones el 27 de octubre". También dijo que el "Sí se puede" "para nosotros no es un slogan, para nosotros es más profundo, porque nos decían que era imposible y miren si nosotros no sabemos de imposibles". "Desde el 2015 nos dicen que era imposible, que era imposible ganar la elección y acá estamos, que era imposible vivir en paz y hoy Bahía es uno de los municipios más seguros de la provincia porque peleamos contra la droga, contra las mafias", manifestó ante el aplauso de los presentes. También Vidal sostuvo que "nos decían que era imposible si nos pasaba algo en la calle tener una ambulancia, un sistema de emergencias y una guardia con todo lo que tiene que tener". "Hoy tenemos el SAME en 112 municipios de los 135, también en Bahía" al comentar que en el hospital Interzonal de Agudos "José Penna" de esta ciudad "tenemos sus quirófanos nuevos y estamos orgullosos como de las 52 guardias más que ya terminamos". "Nos decían que no se podían hacer las rutas y que no se podían hacer obras que empezaron durante años, y vean la circunvalación que prometimos y cumplimos con Mauricio (Macri)" afirmó. También Vidal sostuvo que "nos decían que no podía haber agua para Bahía, que esta ciudad nunca iba a tener el agua que necesitaba" al comentar que hace menos de 15 días estuvimos acá "inaugurando la planta depuradora para cuidar el agua de nuestros hijos y de nuestros nietos". Por último la gobernadora, dijo que en los próximos días previos a las elecciones "voy a dejar el corazón, sé que ustedes también y el 27 nos vuelve en millones de corazones adentro de la urna", confió Vidal.