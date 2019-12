Vidal viaja a París con el periodista Enrique Sacco

La ex gobernadora María Eugenia Vidal viajó este mediodía rumbo a París acompañada del periodista deportivo y ex pareja de Debora Perez Volpín, Enrique "Quique" Sacco, mientras la Legislatura bonaerense se prepara para tratar hoy el proyecto de ley Impositiva 2020 enviada por el actual mandatario provincial, Axel Kicillof.



"Estoy muy bien, estoy más descansada. Es una nueva etapa, vamos a pasar un lindo momento y un lindo viaje", dijo al ser consultada por un móvil de canal América.



Agregó que se conocieron "en la mesa de Mirtha Legrand", y que lo que la sedujo fue que el periodista "es buena persona".



En tanto, Sacco dijo que "fue todo muy natural", que se conocieron cuando ella se puso a disposición a partir del caso de Perez Volpin, -fallecida hace dos años cuando se realizó una endoscopia y sufrió un paro cardiorrespiratorio-, y que "nunca pensó en su cargo", sino que se interesó en ella "como mujer".



La flamante pareja pasará Año Nuevo en esa ciudad europea, mientras que los hijos de la ex gobernadora quedarán bajo el cuidado de su padre, el ex intendente de Morón Ramiro Tagliaferro, de quien Vidal se separó en 2016.



El viaje a Europa se da en el marco del tratamiento del proyecto de ley Impositiva en la provincia de Buenos Aires, en la que Juntos por el Cambio juega un rol clave; los 26 senadores de ese espacio en principio darían el quórum para que se debata la ley impositiva, pero los legisladores podrían no dar la aprobación de la iniciativa.



Roberto Costa, senador bonaerense de Juntos por el Cambio, dijo hoy que la oposición necesita "tiempo" para conocer el impacto concreto de la suba de impuestos "y quiénes serán los más afectados".



"La ley tiene aumentos muy importantes. Hay quienes creemos que no estamos en condiciones de tratar esto el día de hoy, salvo que podamos tener conversaciones muy rápido con los equipos técnicos del Gobierno", dijo Costa en declaraciones a radio Mitre.