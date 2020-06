Villa dijo que él puso al secretario general de la CGT y Cabello le contestó

Hace un mes el secretario adjunto de UPCN, Gabriel Pacheco, pegó un portazo y dejó su cargo como segunda autoridad en la Confederación General del Trabajo (CGT).

Cuando todos creían que la pandemia por el coronavirus había bajado las “broncas”, José “Pepe” Villa salió con munición gruesa contra la máxima autoridad de la CGT, Eduardo Cabello, quien ante la requisitoria de DIARIO HUARPE prefirió bajar la pelota y fue contundente al decir que “no hay comentarios, nosotros estamos para otra cosa”.

“La CGT tuvo actitudes que no compartimos, que no nos gustaron y por lo tanto nos cansamos y nos fuimos. Nos sentimos desplazados, ninguneados e ignorados”, dijo Villa en Radio Light.

Pero esto no fue todo, ya que apuntó contra la máxima autoridad de la CGT al decir que “con Cabello no tengo nada que hablar. A Cabello lo puse yo, lo pusimos nosotros en una reunión que hicimos en el hotel que está frente al Easy (por calle Sargento Cabral en Capital). Hubo actos donde estuve invitado por el gobernador Uñac y no por la CGT”.

También comentó que “la CGT nunca se metió en política. Perón nunca quiso esto, es algo básico, elemental. La CGT no es una parte del gobierno y eso lo debemos entender. A mí me dejaron solo y está bien lo entiendo, yo no quiero ser un apéndice del gobierno. Hay muchos dirigentes que están prendidos del saco de Cabello”.

Villa también atacó el secretario general de la CGT por considerar que está a los dos lados del mostrador, por su cargo de diputado provincial, y defendió su postura por ser asesor del gobernador Uñac al señalar que “mi asesoramiento es sobre el empleado público y eso no me condiciona para decir lo que está mal”.

Para finalizar y no siendo menos duro, aclaró que “no me hago problemas por la CGT, me hago problemas por UPCN nada más”. Y descartó por completo querer la liderar la entidad sindical.

Por su parte y evitando la confrontación, Eduardo Cabello, contó que “no hay comentarios, nosotros estamos para otra cosa” y aclaró que su designación al frente de la CGT fue por parte de todos los secretarios generales que integran la entidad madre del sindicalismo.

“Al secretario general de la CGT lo eligen otros secretarios generales y decir esto sería una falta de respeto a los demás compañeros que estuvieron en esa elección”, sentenció Cabello.