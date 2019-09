Vincularon amorosamente a De Rossi y Juana Viale

El jugador Italiano llegó al país para cumplir su sueño, jugar en Boca. Pero ahora se lo vincula románticamente a Juanita Viale. Así por lo menos se deslizó en el programa de este jueves de Intrusos, donde Jorge Rial contó la versión de un supuesto romance entre el ex futbolista de la Roma y la nieta de Mirtha Legrand.

"Me llegó un rumor de alguien que conoce mucho del tema. Me dijo que averigüe qué pasa entre Juana Viale con De Rossi, el jugador que vino del calcio. Mi amigo me dijo que averigüe qué pasa", lanzó el conductor al inicio del programa.

Según trascendió, el futbolista procedente del Calcio italiano habría coincidido con la nieta de la diva, hincha del Xeneize, en un evento. Es allí donde habría surgido la versión de un supuesto acercamiento entre ambos.

Lo cierto también es que el italiano no tiene un perfil mediático. Además no vino solo al país, ya que hasta aquí llegaron también su mujer, Sarah Felderbaum, y sus hijos Olivia y Noah, junto a quienes se instaló próximamente a una casa del barrio porteño de Palermo luego de alojarse temporalmente en un hotel de Puerto Madero.