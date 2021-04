Violación en Albardón: dicen que la víctima le dio un cuchillazo al abusador para que la soltara

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Este medio se reserva el nombre de la víctima para resguardarla. Si sufría violencia de género o abuso sexual llamá al 911 o 144.

El horror se apoderó de una familia albardonera el sábado pasado. David Alfredo Burli, de 21 años, abusó sexualmente de una mujer de 59 en el interior de su vivienda. El joven se acercó hasta la víctima con la excusa de pedirle agua y unas botellas de hielo para beber, pero cuando la damnificada entró a su casa a traerle ese pedido, el joven la tomó por la espalda y la accedió carnalmente. La investigación determinó que la abusada se defendió dándole un cuchillazo en la clavícula.

Sin embargo, y más allá del ataque, el abusador pudo cometer el ilícito. Testigos afirman que estuvo por más de tres horas en la vivienda acosando a la víctima. El acto impúdico lo realizó frente a la mirada atónita de la madre de la damnificada, una mujer de 84 años. También estaba el hermano de la mujer que sufre algún tipo de discapacidad, pero no pudo ayudarla porque estaba sentado en la puerta de la casa y no escuchó los gritos despavoridos que se esgrimían desde el interior de las cuatro paredes.

El fiscal que interviene en la causa, Roberto Ginsberg, contó en declaraciones a radio La Red Clarín que el implicado no tiene antecedentes penales y tampoco pedidos de captura o condenas previas. Además explicó que, hasta el momento, no encontraron vínculos con la víctima. Lo que sí no desconocen es que era habitual que hiciera ese estilo de pedidos (ir por las casas pidiendo algo para tomar).

Burli trabajaba a 300 metros del lugar donde cometió ese hecho atroz. Cumplía funciones en un horno de ladrillos, según indicaron. La mujer se liberó del atacante luego de inferirle ese puntazo con un cuchillo tramontina. Inmediatamente un familiar dio aviso a los efectivos del 911 y con las características aportadas pudieron divisarlo. La puñalada fue clave para detectarlo.

Las mujeres fueron asistidas en el Hospital Guillermo Rawson. La víctima de la violación salió a la calle semidesnuda y con la cara ensangrentada. Por su parte, el detenido fue encontrado malherido. La Justicia espera el resultado del examen psicológico al cual será sometido, de acuerdo a lo que indicó el fiscal. Este martes se espera que se formalice la investigación por el nuevo parámetro del sistema acusatorio penal.