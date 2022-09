Juan José De La Plata dio su versión de los hechos por los que se los acusa: pegarle a su pareja. Este jueves a la mañana el médico y ex rugbier se defendió en la Justicia, una vez más. "Quiso pegarme y se cayó", dijo.

De La Plata contó que el hecho por el que está acusado se dio en una discusión en la que ambos pelearon y ella se cayó. "En ese esa caída se produjo las heridas, se fue de la casa y no volvió", relató el ecógrafo del hospital Marcial Quiroga y otras clínicas.

Publicidad

Según la declaración del médico, venían de días de discusiones. El hecho en el que se dio esta última fue después de que fuera al club Huazihul, y ella no lo acompañara.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En la misma defensa, contó que a la vuelta “siguieron sin problemas”, pero nuevamente empezaron a pelear. “Le pegué a la mesa y ella interpretó que la iba a golpear, así que se paró y tomó la silla. Con intenciones, o al menos es lo que yo interpreté, que quería pegarme”, dijo el acusado.

“Forcejamos y los dos terminamos en el suelo, ahí fue cuando se golpeó en la cabeza y terminó con la silla sobre ella”, explicó. Esta declaración hace referencia a que la denunciante dijo que el exrugbier la agarró de los pelos y la hizo golpearse contra la pared y el piso. Esto fue respaldado por el médico de Cavig que reportó lesiones graves en el rostro de la denunciante y un tiempo de recuperación de 10 días.

“Le pregunté qué le pasaba y no me contestó. Quería saber cómo estaba porque la vi lastimada. Pero no me dijo nada, agarró sus cosas y se fue. Al otro día tenía que trabajar, igual le llamé y como no me respondía dejé de insistir”, prosiguió en su relato ante el juez de garantías.

Publicidad

De esta manera se defendió Juan José de la Plata. La carátula que enfrenta el ecógrafo del hospital Marcial Quiroga es “lesiones leves agravadas por el vínculo”. Actualmente, será investigado y podría recibir una condena.

Este no es el primer caso de violencia por el que se lo acuda a de la Plata. En octubre del año 2019 cayó detenido por golpear 15 veces con un cinto a su hija.