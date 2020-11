Violencia de género sin fronteras: el calvario que atravesó una sanjuanina en España

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si sos víctima de violencia de género podés comunicarte a la Dirección de la Mujer al 4222713; al 0800 666 6351; a la Comisaría de la Mujer al 4281589; al 144 para pedir asesoramiento o al 911 si es un hecho urgente.

A poco de que celebre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una sanjuanina que actualmente vive en España decidió contar en sus redes lo que vivió con su expareja. Lo hizo con el objetivo de advertir a las mujeres que hayan sido víctimas y para incentivarlas a denunciar debido a que puede llegar a correr riesgo su vida.

Se trata de Luz Vigil quien estuvo viviendo en San Juan hasta finales del 2019, fecha en la que decidió irse del país junto a su ahora expareja, el sanjuanino Aldo Jorge Domínguez Moya, sobre quien pesa una denuncia por violencia de género realizada en España, aunque él ya volvió a su provincia natal. Dicha denuncia fue radicada el Juzgado de Instrucción N° 2 de Torremolinos, en la provincia de Málaga y también ante a Dirección General de la Policía de aquella localidad.

A través de su cuenta de Facebook, Luz contó que se animó a relatar lo ocurrido “después de meditarlo y analizarlo” ya que cree que es lo correcto y “porque ninguna más merece pasar por esto”. Dicho posteo se volvió viral.

“Todo comenzó por celos absurdos, creaba películas inexistentes en su cabeza, desconfiaba absolutamente de todo. Tiene una capacidad de manipulación impresionante mediante la cual te hace creer siempre la culpable de la situación”, empezó contando la joven.

La violencia fue progresiva. Primero fueron insultos y reacciones agresivas como romper y golpear cosas, tirarle la ropa y hasta dejarla encerrada. Con el tiempo la situación empeoró, los insultos fueron “más fuertes”, empezaron los empujones y la tiró de la cama en algunas ocasiones.

“Hasta que un día fue mucho más allá y decidí denunciarlo”, contó. Aldo estuvo preso y en el calabozo estuvo “inestable” así que lo medicaron.

Realizó la denuncia por violencia de género en España. Foto: Facebook.

Se separaron durante dos meses y después “por desgracia y culpa de su gran manipulación, volví a convivir con la esperanza de que cambie ya que, supuestamente, estaba muy arrepentido y había estado con tratamiento psicológico”.

Con el pasar de los días volvió a ser la misma persona de antes. Regresaron las conductas violentas que a Luz le dejaron diversas marcas en el cuerpo, tal como lo mostró en algunas fotos que publicó en su Facebook.

La violencia que recibió le dejpo marcas en su cuerpo. Foto: Facebook.

“Ya era natural que me dejara marcada de alguna manera. Ya eran cotidianos los insultos, las humillaciones, los menosprecios. Eran constantes palabras como "p*", "me das asco", "mirate lo gorda que estás", "te juro que te voy a matar hija de p*", "no sos nadie", "sos una negra de mierda", "no tenés dónde caerte muerta", etc.”, relató.

Luz dijo que esas situaciones la enfermaron, llegó a bajar 15 kilos, no se quería, sentía que valía nada. “Estaba anulada, consumida, aislada. No era nadie”, contó.

Cada vez que intentaba terminar con la relación, salía lastimada. Tenía conocidos y amigos en España ya que antes había vivido ahí y esas personas comenzaron a darse cuenta de lo que estaba viviendo, que definió como un infierno, y la ayudaron a salir.

Ahora está tranquila, pero admitió que le costó muchísimo contar su historia y también resumir las “millones de situaciones traumáticas” que vivió en esos ocho meses, varios de ellos en cuarentena por el coronavirus.

Es por eso que decidió hacer pública su historia para advertirles a las mujeres que se alejen a tiempo. “Hoy por suerte pude salir a tiempo y contarlo, pero podría no haberlo hecho”.

“Simplemente quiero hacer ver la clase de "persona" que es, para que nunca más ninguna pase por esto. Y si llega a pasar, por lo menos que no sea porque yo no hablé”, escribió.

A pesar de la distancia, hizo lo que creyó conveniente para ayudar a una “futura víctima”.

“Es realmente difícil exponer tan abiertamente (como es en una red social) una experiencia tan personal y traumática como ésta. Pero después de meditarlo y analizarlo tanto, creo que es lo correcto. Porque ninguna más merece pasar por esto. Y ya que a mí me hubiera gustado que lo hagan, cumplo con mi parte y hago público lo que viví. Quizás salve a muchas futuras víctimas. Quizás salve vidas”, cerró la joven sanjuanina que actualmente sigue viviendo en España.

La publicación: