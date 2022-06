Viral: la batalla campal entre dos equipos de la MLB que fue un escándalo

Pocas horas atrás, dos equipos de la MLB, liga de Béisbol de Estados Unidos, protagonizaron un tenso momento. Una larga y viral pelea se llevó a cabo, terminando con la expulsión de seis jugadores y los dos entrenadores en la segunda entrada del encuentro. Esto, en lo que fue la victoria por 2-1 de los Los Ángeles Angels sobre los Seattle Mariners, en el compromiso correspondiente a la fase regular de la Major League Baseball.

Cabe resaltar que todo se desató el sábado en la noche, cuando un lanzamiento estuvo cerca de golpear la cabeza de Mike Trout en la novena entrada. La figura de Los Angels se molestó por eso y, tras el choque, dijo: “Si no puedes lanzar adentro, no apuntes afuera. Si vas a golpearme, golpéame en las costillas. No me golpees en la cabeza. No sé si esa es la intención, pero... cualquier cosa menos en la cabeza, eso no se hace”.

Luego de eso, todo terminó con una de las más épicas trifulcas en la historia de la MLB, comenzó cuando Jesse Winker, de Seattle, explotó contra contra el dugout de Los Ángeles porque fue golpeado en el primer lanzamiento de la entrada del abridor del elenco rival, Andrew Wantz. Este le dio con la bola en la parte de su cintura, cosa que desató la ira de la "víctima". Ante eso, fue un todos contra todos que duró varios minutos.

Tras 18 minutos de gritos y golpes por parte de varios jugadores y los propios entrenadores, el juego se reanudó. No obstante, culminó con con ocho expulsados. El mánager interino de Los Ángeles, Phil Nevin, y Scott Servais, de Seattle, fueron los primeros en irse hacia los vestuarios. Por su parte, tres jugadores de cada lado los siguieron después, ya que la violencia había sido realmente extrema.

Expulsados en el partido de la MLB

De Mariners, los expulsados fueron: Scott Servais - Manager, Jesse Winker - Jardinero izquierdo, J.P. Crawford - Shortstop, Julio Rodríguez - Jardinero central.

De Angels, los expulsados fueron: Phil Nevin - Manager, Ryan Tepera - Relevista, Raisel Iglesias - Relevista, Andrew Wantz - Pitcher.