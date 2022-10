Josemaría sigue avanzando. Ese podría ser un resumen del mensaje de Alfredo Vitaller en una entrevista exclusiva con DIARIO HUARPE. Pero no sería una foto fiel o al menos completa, porque poco después agregó “si se dan las condiciones”, una frase que el CEO de Josemaría Resources viene repitiendo hace tiempo.

El empresario desmenuzó la actualidad del proyecto de cobre. Vitaller sostuvo su postura de que “el compromiso de la empresa es concretar la mina”, pero también reconoció que las expectativas avanzan muy rápido y esto les juega en contra.

Josemaría, además de haber sido catalogada muchas veces como la mina que podría inaugurar la era del cobre en San Juan, es el primer proyecto metalífero nuevo en más de una década. Se espera que en su construcción tome unos 10.000 trabajadores. En el empresariado sanjuanino están a la espera de un nuevo abanico de negocios.

Pero todo esto, que viene hablándose hace años y tomó más fuerza cuando en abril aprobaron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), todavía avanza prudentemente. Para los mineros, a ritmo normal, pero ciertamente más lento que las expectativas.

- ¿En qué condiciones está hoy Josemaría?

Se encuentra mejorando la ingeniería básica apuntando a una ingeniería de detalle. Este es un megaproyecto y para desarrollarlo tenés que tener cubrir todas las necesidades, ya sea de la gente, de maquinaria, de financiamiento y permisos. Una vez que tenés ese entendimiento total decís “arranco por este lugar o por el otro”.

Arrancamos este proyecto en el 2020, en el medio hubo pandemia, guerra, la inflación mundial, la inflación argentina. Entonces ahora lo que estamos haciendo es todo un trabajo no solo de avanzar en el entendimiento técnico del proyecto, sino también trabajar todo eso para hacer proyecto viable.

- Con las condiciones de hoy y las intenciones de la empresa, ¿se puede o no se puede avanzar?

Nosotros somos optimistas y por eso estamos trabajando para poder avanzar, entonces creemos que sí. Hay que trabajar fuerte y asociados con las autoridades nacionales y provinciales porque la realidad es que esto es un proyecto que es de todos. Es un beneficio grande para todos y por eso estamos trabajando. Es difícil alinear todas las condiciones de una sola vez, pero somos optimistas.

- ¿Se puede entender que Josemaría se replegó para armar el proyecto o siguen trabajando?

Nunca paramos de trabajar, en realidad Josemaría hoy tiene 1.500 personas, de esas el 82% son sanjuaninos. Empleados directos de Josemaría son 232, de los cuales 84 son sanjuaninos y el 30% son mujeres. El resto son contratistas, que son casi 1.300 y el 82% son sanjuaninos. Esta gente está haciendo un trabajo integral que no paró y sigue para adelante.

Para hacer llevar adelante estos trabajos nosotros tenemos contratos con 439 contratistas, de esas el 74% son sanjuaninas, el 20% son argentinas y un 6% extranjeros. La inversión que hicimos desde noviembre del 2021 a septiembre del 2022 fue de $47.000 millones, de los cuales $38.000 millones vinieron a San Juan.

- Hubo ruido con los contratistas recientemente, ¿qué pasó?

No te puedo explicar qué pasó ahí con el ruido. Creo que nos tenemos que sentar todas las partes que es cámaras empresariales, Estado, nosotros y definir.

Cuando nosotros presentamos la factibilidad en el 2020 eran siete cámaras. Hace seis meses eran 14 y hoy ya son 20 cámaras mineras. Es muy difícil trabajar con todos porque hay un número finito de necesidades, pero todos quieren ese contrato. Entonces va a haber uno contento y cinco que no.

Después de eso nosotros nos sentamos con la autoridad, empezamos a trabajar y hubo un cambio. Estamos teniendo mejor diálogo, pero también eso viene asociado a las expectativas.

Y hay muchísimas expectativas sobre el proyecto y es importante entender que nosotros hoy estamos en esta etapa donde trabajamos para lograr menores costos o bajar los costos que fueron incrementándose. Una cosa que hay que entender es que en el estadio que está un proyecto como este, tiene modificaciones. La gente piensa que se está frenando cuando en realidad estamos trabajando para que sea mejor.

- ¿Cómo es el procedimiento de contratación de proveedores?

Los procedimientos de contratación y cómo vamos a actuar con los proveedores es a través de licitaciones y la selección de esa gente es a través de una plataforma que tenemos, que se llama Codin. Nosotros hacemos precalificaciones de las diferentes compañías y después se las invita a licitar a esos precalificados.

En cuanto a las contrataciones de personas, tenemos un equipo de recursos humanos bastante importante que trabaja con consultoras, hace evaluaciones y busca gente.

- ¿Está tecnificado el sector de San Juan para atender las necesidades de Josemaría hoy?

La verdad que si se compara San Juan con el resto de la Argentina, tiene un nivel de proveedores de buena calidad. De hecho, varios de los proveedores sanjuaninos han empezado a trabajar en otras provincias.

De cualquier manera hay que seguir trabajando y los proveedores sanjuaninos tienen que mejorar en determinadas condiciones. Después hay cosas que claramente aquí no se hacen y que tenés que salir a buscar afuera.

- Ya que hablamos de ese panorama nacional e internacional ¿cómo afectan esos números?

El riesgo está siempre. Si hablábamos en 2020 nadie imaginaba una pandemia ni una guerra. El riesgo se prestaba, pero la compañía analizó y está reanalizando la decisión de avanzar con este proyecto. Ahora, para que el proyecto avance se tienen que dar determinadas condiciones.

- ¿Cuáles son las condiciones óptimas?

Las que hablamos siempre. Nosotros tenemos que obtener acuerdos nacionales y provinciales, los permisos son fundamentales. Desarrollar los permisos no es algo que se dé de la noche a la mañana.

Los permisos son técnicos, entonces hay que hacer un estudio, presentar un informe y ese organismo por ahí nos pide cambios que tenemos que hacer, así que lleva tiempo. Lógicamente, no podemos avanzar sin esos permisos y no depende totalmente de nosotros. Son alrededor de 300 permisos con alrededor de 25 organismos intervinientes entre municipales, provinciales y nacionales. A eso hay que sumarle dificultades actuales como divisas, exportaciones.

- ¿Tienen un objetivo de cuándo se pasaría de esta ingeniería de detalle a iniciar alguna de las construcciones?

Lo que te digo, dependemos de los acuerdos. Hay cuestiones externas a la compañía que se tienen que solucionar y no dependen de nosotros. Si fuera por nosotros diríamos en tal fecha terminamos la ingeniería, pero falta toda esa parte que no es nuestra y que ahí ya no puedo aventurar cuestiones.