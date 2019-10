Vizcarra dice que disolvió el parlamento por el bien de Perú

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente peruano, Martín Vizcarra, aseguró hoy que su decisión de disolver el Congreso es "lo mejor para el país" ya que de esa manera se acabará la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vizcarra hizo estas declaraciones desde la ciudad amazónica de Pucallpa, donde hizo su primera aparición publica tras haber anunciado el lunes el parlamento y elecciones anticipadas. "Tenemos un enorme potencial y este no se desarrolla porque la clase política no se pone a la altura de las circunstancias para trabajar y dedicarse con exclusividad a los verdaderos problemas", remarcó. Vizcarra, que ayer tomó juramento a su nuevo gabinete de ministros, subrayó que hizo uso de sus prerrogativas constitucionales para cerrar el Congreso, que era dominado por la oposición fujimorista. "Quiero ratificar desde aquí que todas esas decisiones han sido tomadas respetando escrupulosamente a nuestra democracia y Constitución", enfatizó ante autoridades y empresarios que asisten al Consejo Empresarial de la Amazonía. Agregó que los ciudadanos deben "tener en claro que el enemigo de los peruanos es la pobreza, la falta de servicios básicos, ese debe ser el principal objetivo". Además, expresó su deseo de que después de las elecciones anticipadas del 26 de enero próximo se pueda "dar por superada esta etapa de confrontación" y todos dediquen su tiempo "a lo que es realmente relevante, que es el desarrollo sostenible que beneficie a todos los peruanos", según la agencia de noticias EFE. El gobernante cambió a su gabinete después de que el ex primer ministro Salvador del Solar renunciara el lunes por considerar que el Congreso había denegado la confianza que solicitó para modificar los requisitos para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. La decisión del Parlamento llevó a Vizcarra a disolver el Congreso y a convocar a elecciones legislativas para el próximo 26 de enero, una medida que cuenta con gran apoyo ciudadano pero ha sido recibida en rebeldía por una facción del parlamento, integrada en su mayoría por representantes del fujimorismo. En el nuevo gabinete destacó la designación de la economista María Antonieta Alva, de 34 años, como ministra de Economía, y del ex legislador disidente del fujimorismo Francisco Petrozzi, como ministro de Cultura.