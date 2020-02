Vocero del FMI afirmó que las relaciones del organismo con la Argentina son constructivas

El vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, afirmó hoy que las relaciones con la Argentina siguen siendo "constructivas", un día después de la presentación realizada por el ministro de Economía. Martín Guzmán, ante la Cámara de Diputados, en la que responsabilizó a este organismo y al gobierno de Mauricio Macri de la crisis económica.



En su habitual conferencia de prensa en la sede del FMI en Washington, Rice fue consultado acerca de los dichos de Guzmán en torno del papel del FMI en el endeudamiento argentino y los de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien días atrás en Cuba expresó que el préstamo del Fondo a la Argentina había sido ilegal.



"Estamos completamente comprometidos a ayudar y apoyar al gobierno de Argentina y pueblo de argentina lo más posible, y las conversaciones hasta la fecha han sido constructivas y es el adjetivo que utilizo por ahora", manifestó Rice.



El vocero afirmó además que el Fondo "no violó ninguna regla del organismo" para prestar a la Argentina durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, y agregó, "sobre la deuda y la capacidad del FMI para reestructurar su deuda, el FMI se ve limitado por nuestro departamento y marcos legales".



Rice se refirió también a la misión que se encuentra en la Argentina encabezada por los economistas Luis Cubeddu y Julie Kozack, y precisó que los enviados del Fondo mantendrán una amplia gama de reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y el Banco Central, y otras dependencias del Gobierno.



"El equipo habrá de examinar con las autoridades el análisis de sostenibilidad de la deuda", sostuvo Rice.



Los encuentros entre la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que está en la Argentina revisando las cuentas públicas del Gobierno y los funcionarios de Economía "son constantes", informaron hoy fuentes del Palacio de Hacienda.



"Hay encuentros constantes, en lo que hace a nuestra área", informaron esta mañana los voceros y agregaron que "el trabajo conjunto entre las partes es constante, tiene lugar en nuestras oficinas y la idea es avanzar seriamente en el relevamiento de todos los temas atinentes".



La misión del equipo técnico del FMI que ayer arribó a Buenos Aires permanecerá en el país hasta el 19 de febrero, "para continuar el diálogo en curso sobre el programa económico del gobierno argentino y las perspectivas económicas para el país", indicaron por su parte desde el organismo internacional.



"La misión, encabezada por Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Luis Cubeddu, jefe de la misión del FMI para Argentina, también será una oportunidad para aprender más sobre la estrategia de las autoridades para abordar la situación de la deuda de Argentina", detallaron.



Como ha sucedido en anteriores misiones, durante su estadía la misión del FMI se reunirá con funcionarios del Ministerio de Economía, del Banco Central y otras instituciones económicas gubernamentales.



Tanto desde el FMI como desde Economía recordaron que habrá una comunicación sobre el balance de la actual revisión al cierre de los encuentros.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió ayer en el Congreso Nacional que el gobierno no va "a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica" y remarcó que, en el proceso de renegociación de la deuda externa, "la sociedad argentina está primero".