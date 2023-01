Este domingo se corrió la última etapa de la Vuelta Internacional de San Juan, en una Avenida de Circunvalación con más de 150.000 personas, donde se vivió el calor de la pasión sanjuanina por el ciclismo. En dicho escenario, el colombiano Miguel "Superman" Angel López, del Team Medellín, fue coronado como el ganador de la trigesimonovena edición.

El joven colombiano reconoció que la parte final de la Vuelta Internacional de San Juan fue emocionante y "picante". "En la parte final hubo picantico, sobre todo en el último ataque entre Renk y Simon, pero nosotros estamos contentos con la carrera que mantuvimos bajo control durante todo el día gracias al gran trabajo del Team Medellín y los muchachos", expresó ante la prensa el "Superman" del pedaleo.

El ganador, aseguró que la posibilidad de medirse ante un World Tour, dijo que: "Los muchachos están contentos y motivados. La felicidad de verse adelante, tirando del pelotón, llena de mucha alegría. Es gratificante para ellos tanto como para mí. Lo dan todo y trabajan para eso".

"Nos merecíamos esta bonita victoria y estamos muy contentos", Miguel Angel López.

Por último, el campeón 2023, aseguró que no se esperaba la victoria. "Es algo que no me imaginaba después de un fin de año malo. Tuve poco tiempo para venir aquí solo, fueron solo 20 días para recuperarse de los momentos malos, del mal trago, y de no estar enfocado. Fueron solo 20 días para entrenar a tope. Es muy gratificante, y esto es para mi esposa y mis dos hijos que son lo más importante, están siempre ahí. Es bonito que se esclarezca todo, que de oscuro pase de brillar todo y de estar aquí"