Vuelve al ruedo: Desamparados visita este lunes al último de las posiciones

Tuvieron que pasar 22 días para que Sportivo Desamparados vuelva a jugar por el Torneo Federal A, será este lunes a partir de las 16 ante Estudiantes de San Luis en esa provincia por la 7º fecha de la Zona Sur.

El último partido del Víbora fue justamente el duelo ante Peñarol, fue aquel 16 de mayo donde en el Serpentario igualaron 3 a 3 en un partidazo que tuvo emociones hasta el final.

Luego vino el confinamiento impuesto por el Gobierno nacional, donde se paró todo el fútbol en la Argentina y, los que más sufrieron ese parate fueron los equipos del ascenso. Pero después permitieron entrenar presencialmente y Desamparados fue uno de los primeros equipos de la categoría en volver a las prácticas.

Ahora llegó el turno de volver a jugar nuevamente y el rival del equipo de Cristian Bove será Estudiantes de San Luis, equipo que tendrá el debut de su nuevo entrenador como el experimentado ex defensor Sebastián “Tomatito” Pena, quien asumió hace algunas semanas atrás la conducción del Albiverde de la vecina provincia.

En cuanto a las novedades del equipo puyutano, se destaca la vuelta del defensor Cristian Romero, quien ya se recuperó de su desgarro. También debutará como titular en el presente torneo el juvenil Mateo Rodríguez, quien marcará la punta izquierda. Otro de los ingresos será la posibilidad de volver a la titularidad del “Peca” Pablo Jofré, mientras que se instaló una duda, si seguirá atajando Alejandro Dianda o el que cuidará el arco será Juan Martín Boiero.

Sportivo perdió un solo partido en el campeonato, fue ante Sol de Mayo por 3 a 2 en la 3º fecha, en la actualidad se encuentra en el 7º lugar con 9 puntos, es decir que está dentro de la zona de clasificación, por eso, se hace imperioso conseguir los tres puntos en San Luis para continuar en los puestos de vanguardia.

Por su parte, el equipo puntano marcha en el último lugar de la Zona Sur con tan sólo 1 punto, por tal motivo la dirigencia decidió dar un cambio de timón y contratar a “Tomatito” Pena, quien ya supo dirigir en dicha categoría por ejemplo en Boca Unidos de Corrientes.

Mientras que el otro equipo sanjuanino, Peñarol, volverá a jugar por los puntos este martes a las 15 en el estadio San Juan Del Bicentenario ante Sansinena de Bahía Blanca. El resto de la ficha se completa con los siguientes partidos: (Lunes) Sol de Mayo vs Huracán LH, Independiente de Chivilcoy vs Villa Mitre, Olimpo vs Juventud Unida, Dep. Madryn vs Camioneros. (Martes) Cipolletti vs Ferro GP, Ciudad de Bolivar vs Círculo Deportivo Nicanor Otamendi.

En las posiciones manda Cipolletti con 16 puntos, lo sigue Dep. Madryn con 15, Villa Mitre, Huracán LH, Sol de Mayo y Juventud Unida con 10, Desamparados e Independiente Chivilcoy con 9, Ferro 8, Olimpo, Bolivar y Sansinena 7, Peñarol 6, Camioneros 4, Círculo Deportivo 3 y Estudiantes 1.

Probables formaciones

Estudiantes: Pablo Adasme; Cristian Gorgerino, José Cesarini, Emiliano Belfiore, Ricardo Valdeón; Matías Recalde, Agustín Briones, Franco Chiviló, Daniel Garro; Leonel Felice y Quiroga. DT: Sebastián Pena.

Desamparados: Alejandro Dianda o Juan Martín Boiero; Lucas Ceballos, Cristian Romero, Emanuel Décimo y Mateo Rodríguez; Ricardo Tapia, Adrián Maidana, Pablo Jofré y Federico Paz; Bruno Rodríguez y Julio Cáceres. DT: Cristian Bove.

Hora: 16.00

Árbitro: Jonathan Correa (Córdoba).