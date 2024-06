La Feria Medieval de San Juan regresa en su cuarta edición, prometiendo una experiencia inolvidable llegando con su edición más mágica, sin dejar los combates y aventuras que caracterizan al evento. Organizada por "Castillos, Espadas y Brebajes", este evento se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de julio, de 18 a 23, en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand, ubicado en San Luis 701, San Juan Capital.

Este año la feria apunta a ser una experiencia inmersiva. A diferencia de ediciones anteriores, será más presente la participación de “personajes” o NPC que acompañarán en la experiencia a los visitantes.

Esta edición se apunto a la experiencia inmersiva. FOTO: Gastón Vargas//DIARIO HUARPE

Como cada año, la Orden del Fuego presentará los combates medievales. Uno de los eventos que más convocan, allí se realiza recreacionismo con verdaderas armaduras que evocan la época medieval.

También habrá un mercado de artesanos con la temática medieval, desde joyas exquisitas hasta armaduras artesanales. Los juegos medievales no quedarán afuera, entre ellos la arquería y un espacio de softcombat, aptos para todas las edades.

Habrá taberna medieval, un espacio preparado para degustar comidas y bebidas, entre ellas: cervezas auténticas e hidromiel. Además se presentarán bailes de fantasía, música tradicional, actos circenses y hazañas increíbles que transportarán a la época medieval.

Una feria hecha por amor a divertirse

María Ayelén Messina es de Carpintería, ella tiene tres horas de viaje cada vez que participa de la feria. Es una de las tantas manos invisibles que llevan adelante este proyecto: “La verdad es que por dos días no parece, pero lleva esfuerzo de meses de antelación. Es gratificante ver lo bonito que la pasa toda la gente que viene. No creí que me iba a enamorar de algo de esta situación, de este evento y del modo en que se planifica”, comentó.

El combate medieval no quedará fuera. FOTO: Gastón Vargas//DIARIO HUARPE

Cristian Aguilera, otro voluntario, “Hasta hoy en día sigo aprendiendo cosas nuevas, por medio del compañerismo que tengo gracias a la gente que tengo a mi lado. Me va enseñando día a día una técnica nueva, algo nuevo para aprender y poner en práctica. Aprender cosas que la verdad no he hecho, ayuda mucho a salir un poco de la rutina, pero te libera y la pasás bien”, explicó.

Por última, otra de las voluntarias, le dijo a DIARIO HUARPE: “Somos un grupo de trabajo con sus responsabilidades, con sus tiempos, respetando el esfuerzo y el trabajo de los demás. Entonces, digamos, de ese modo se vive el voluntariado. Implica un trabajo porque es responsabilidad para que la feria salga de la mejor manera, pero también implica un buen momento, un buen rato con personas excelentes”, cerró.

Información Adicional

Quienes asistan caracterizados recibirán un descuento especial, pero deberán abonar el ticket en la puerta de entrada.

Será la edición más mágica hasta el momento. FOTO: Gastón Vargas//DIARIO HUARPE

Por otro lado para solicitar un reembolso hay que contactar al organizador. La tarifa de Eventbrite no es reembolsable.