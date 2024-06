La ExpoHobbie regresa en su cuarta edición, prometiendo ser el evento más grande y emocionante para hobbistas y gamers. Este año, la exposición se llevará a cabo en dos locaciones diferentes, primero en San Juan y luego en Mendoza.

Las entradas para la ExpoHobbie pueden adquirirse a través de VivaTicket o presencialmente en cada locación el día del evento, tienen un valor de $3.000 en la preventa y en $2.500 las familiares.

Publicidad

En San Juan, la ExpoHobbie se realizará el 6 y 7 de julio en el Complejo La Superiora, mientras que en Mendoza tendrá lugar el 13 y 14 de julio en el Auditorio Ángel Bustelo. La exposición contará con una amplia gama de actividades que incluyen un campo de Gel Blaster nocturno, exhibiciones de coleccionismo, aeromodelismo, airsoft con polígono de tiro, y una arena de arcades para revivir la nostalgia de los clásicos juegos.

Además, los asistentes podrán disfrutar de competencias de videojuegos, una feria geek con todo tipo de productos y memorabilia, y la oportunidad de conectarse con diversas comunidades de hobbies y pasatiempos.

También habrá arenas dedicadas a juegos populares como Valorant y Just Dance, así como un espacio para juegos en dispositivos móviles. La tecnología de realidad virtual permitirá a los visitantes sumergirse en mundos virtuales, y los food trucks ofrecerán una variedad de opciones gastronómicas para todos los gustos. Para mayor comodidad, se dispondrá de estacionamiento privado.

La iniciativa comenzó en el año 2018 cuando Alberto Corrales, organizador del evento y quien conduce el programa JugaTitan, vio la necesidad de reunir a los coleccionistas en un mismo espacio. "Yo siempre les hacía entrevistas a todos los hobbyistas. Iba a una comunidad, me juntaba con ellos y siempre me decían que querían hacer una expo, pero que no la concretaban por falta de tiempo. Entonces, un día les propuse organizar una feria y que ellos se encargaran de colocar las objetos y elementos para mostrar. Así nació la primera expo”, dijo Corrales.

Publicidad

La segunda edición se hizo en el 2022 y este domingo 16 de julio se realizará la tercera con una propuesta que promete sorprender al público. Corrales contó que habrá un salón especial para gamers, PlayStation, juegos de mesa como ajedrez y exposiciones de figuras coleccionables, de autitos a escala y de aviones. “Tenemos PlayStation 4, PlayStation 5, casco de realidad virtual y simuladores de auto”, manifestó.

En la tercera ya se sumaron las antigüedades y esta cuarta suma las experiencias inmersivas.