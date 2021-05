Waikiri, Kuntur y Sariri vuelven a volar los cielos altos de la región

En medio de la mayor crisis sanitaria que atraviesa la humanidad; en el momento de mayor incertidumbre, desconcierto y desencuentro con lo esencial, lo básico y fundamental, en el sureste de San Juan, tres cóndores andinos (Waikiri, Kuntur y Sariri) luego de años de rehabilitación desplegaron sus alas, corrieron entre las piedras hacia el vacío y justo en ese delgado y finito límite entre el abajo y el arriba, se elevaron para volver a empezar.

El salto y vuelo más esperado.

Volver a casa

El pasado jueves se realizó la jornada, que comenzó temprano en la mañana con el traslado de las tres aves desde el Centro de Rehabilitación y Conservación para la Fauna Silvestre (Parque Faunístico de Rivadavia) hacia la zona de liberación: el dique Las Crucecitas, en la localidad de Pedernal, en Sarmiento.

El equipo de la secretaría de Ambiente coordinó el traslado de los tres cóndores y un águila mora que también fue liberada en el lugar.

Allí esperaban en silencio, expectantes, un reducido números de invitados; entre los cuales se encontraban funcionarios provinciales y municipales; técnicos de la Secretaría de Ambiente y el Parque Faunístico; medios de comunicación del departamento Sarmiento; DIARIO HUARPE y los miembros de la Comunidad Warpe del Territorio del Cuyum, quienes con su máxima representante, Amta Paz Argentina Quiroga (a finales de enero cumplió 82 años), celebraron la ceremonia ancestral antes de la liberación.

La ceremonia sagrada se hizo en una de las explanadas intermedias del dique Las Crucesitas, a unos metros del Río del Agua.

“Hoy siento una inmensa felicidad en mi corazón”, dijo a DIARIO HUARPE Amta Paz Argentina Quiroga, "porque todos los que hoy estamos aquí seremos testigos de la liberación de nuestros hermanos mayores".

El cóndor andino, es el ave voladora más grande del mundo; cumple un rol ecológico clave en los ecosistemas naturales; y para los pueblos originarios de América latina, el hermano mayor, el nexo sagrado entre la madre tierra y el cosmos, entre la humanidad y los dioses.

La ceremonia antes de la liberación

Con la colaboración de los demás miembros de la comunidad huarpe Amta primero definió el centro, el corazón de la ceremonia; y a partir de allí, a su alrededor, comenzó a colocar en diferentes puntos, los objetos consagrados: plumas, piedras, semillas, cuencos con esencias y un mortero de arcilla de la cultura kamiare (comechingón) que fue ubicado en el centro de la ceremonia.

Cada uno de los elementos elegidos para la ceremonia tiene un significado y una conexión con lo telúrico y lo cósmico.

Luego, Amta convocó al más fuerte de los elementos, a qutec (el fuego); a los cuatro puntos sagrados; a los cuatro vientos; a la percusión como el elemento femenino de la cultura nativa; a las ñañas (las abuelas que están en otra dimensión e integran el concejo wuarpe); y al sahumo, para unir el corazón de la tierra con el corazón del sol.

Paz Argentina Quiroga convocando a los aliados del cosmos a las fuerzas y energías de la naturaleza. Foto: Gonzalo Medina DIARIO HUARPE.

"Hoy necesitábamos hacer una ceremonia sagrada, fuerte, porque estamos atravesando una de las mayores crisis totales de la humanidad", dijo Amta a todos los presentes. "Y no solo por una cuestión sanitaria o de salud, sino porque el planeta Tierra, la Casa Grande, ha llegado a un punto en donde la disyuntiva es la vida o la muerte", agregó. "Y así no podemos seguir. O respetamos la vida o vamos camino a la muerte".

Sanando y deseando buenos augurios a los que vuelven a casa. Foto: Gonzalo Medina DIARIO HUARPE.

El mensaje de la comunidad que llevaron los cóndores al cielo, es la necesidad de una guía para saber qué hacer ante esta crisis general tan terrible.

"Yo agradezco desde lo más profundo de mi corazón a los que hoy hicieron posible todo esto", dijo Amta. "Siento que hoy, se hizo justicia; que se ganó una batalla más a la estupidez humana, a la deshumanización, que son las principales causas de que hoy estemos acá".

Veneración al gran protector: Tecta (sol)

Cerca de las 11:30, la ceremonia de agradecimiento y buenos augurios para los hermanos que volvían a su casa, terminó; y mientras comenzaron a sonar los palos de agua, los instrumentos de viento y percusión, las jaulas de los cóndores se fueron abriendo una por una: primero, la de Kuntur, luego la de Waikiri y por último la de Sariri.

Después de unos minutos de observar el lugar y el entorno, la primera que se animó al vuelo fue Waikiri, luego Sariri y por último después de varios minutos de espera, Kuntur.

Waikiri, en el momento preciso que se aventuró al vuelo.

"Y no es casualidad que haya sido la hembra la que primero voló", dijo entre risas Amta.

Pedernal el lugar elegido

Ezequiel Salomón, técnico del área de conservación y áreas protegidas de la Secretaría de Ambiente de la provincia, explicó que se eligió el valle de Pedernal para la liberación porque además de ser paisaje protegido reúne todas las condiciones que se necesitan para este tipo de liberación. Como por ejemplo, la existencia de condoreras, que serán los lugares donde los tres cóndores se podrán refugiar los primeros días.

Sariri.

Sobre los hermanos mayores liberados

Kuntur (cóndor en lengua originaria andina).

Llegó al Centro de Rehabilitación y Conservación de Fauna Silvestre (Parque Faunístico de Rivadavia) en el año 2017 con síntomas de envenenamiento. Fue encontrado en un basural de Sarmiento junto a otros cuatro que murieron en el lugar por la misma causa.

Waikiri (la elegida en Quechua).

Llegó a finales del 2018, desde una zona rural de Pocito. La hembra, mostraba varias heridas en su cuerpo. La causa, había caído erróneamente en una trampa para zorros.

Sariri (el que continúa en allentiac).

Llegó en plena cuarentena en el mes de mayo de 2020. Al macho juvenil lo encontraron unos niños que pasaban por un basural a cielo abierto de Valle Fértil. Sariri no podía volar a causa de indigestión.

El proceso de cura y rehabilitación

Actualmente, el Parque Faunístico alberga alrededor de 1.300 animales de 190 especies. Cuenta con un equipo de casi 50 personas que se desempeñan en diferentes tareas que se basan en cuatro pilares fundamentales: la conservación, la investigación, la educación y la recreación responsable.

Cynthia González médica veterinaria del Faunístico contó a DIARIO HUARPE que de los cientos de animales de diferentes especies que ingresan por año al Faunístico, un 10% llega muerto, un 20% muere a los 30 días y el resto son recuperados; y los que están aptos, reinsertados al ambiente.

“Lo primero que hacemos cuando llega un cóndor o cualquier otro animal al Parque es evaluar si puede o no rehabilitarse a su hábitat natural”, contó Cynthia. “Hacemos todos los exámenes médicos de rutina, como extracción de sangre; radiografías; y si el cuadro lo requiere, hacemos intervenciones quirúrgicas. En fin, todo lo que tenga que ver y esté relacionado con mejorar la salud del animal y descartar todas las condiciones que puedan influir negativamente en su posterior liberación”.

La médica veterinaria explicó que superado el proceso de recuperación física comienzan con los trabajos y estudios psíquicos y comportamentales del animal. Es decir, cómo desarrolla sus aptitudes (en el caso del cóndor, por ejemplo cómo vuela), cuáles son sus reacciones e instintos, la relación que establecen con sus pares, entre otros parámetros que van indicando el progreso para la futura liberación.

“Fue en el mes de abril cuando les hicimos a los tres cóndores los últimos chequeos médicos y los resultados no indicaron que los tres ya estaban listos y preparados para volver a su hábitat natural”, dijo.

Sobre el cóndor andino

Los cóndores llegan a medir casi un metro cincuenta (1,5 m) de alto.

La envergadura de sus alas promedia los 3,3 metros de largo.

El adulto macho alcanza los 15 Kg y la hembra los 10 Kg.

Pueden vivir hasta 80 años.

Los cóndores han sido localizados en alturas de hasta 5.500 metros.

En un día, pueden volar hasta 300 kilómetros a través de las diferentes corrientes de aire y pueden alcanzar hasta los 6.500 metros de altitud.

Son monógamos (forman una sola pareja) y tienen un huevo por año.

Si bien el cóndor no tiene un depredador natural, el avance de la humanidad hacia las fronteras de los ambientes o ecosistemas naturales son su principal enemigo, ya que con el ser humano llegan todas sus taras y miserias.

Las urvbes avanzan sobre los espacios naturales y los ecosistemas naturales van desapareciendo

Los peligros que acechan al cóndor

Según Cecilia Rodríguez, técnica en biología del Parque Faunísitco, las estadísticas indican que los cóndores llegan a los Centros de Rehabilitación por: los basurales a cielo abierto; el uso de venenos y cebos tóxicos; por los parques eólicos y tendidos eléctricos de alta tensión mal ubicados; y básicamente por el desconocimiento o ignorancia de la gente.

"Los basurales a cielo abierto son uno de los escenarios creados por el ser humano que ponen en mayor riesgo la vida del cóndor", explicó. "Allí, el ave come lo que no debe y muere. Tal es así que se han llegado a encontrar en los aparatos digestivos de cóndores muertos, desde bolsas de nailon hasta partes de botellas plásticas o metales" .

Los basurales a cielo abierto son el resultado de una sociedad sin conciencia ambiental.

Los venenos y cebos tóxicos que el humano utiliza son otro de los enemigos invisibles a los que el cóndor se enfrenta; ya que el animal de otra especie que ingiere el veneno, una vez muerto en el campo, es comido por el cóndor y este termina corriendo con la misma suerte.

"Otro de los enemigos a los que hoy se enfrenta el cóndor andino son los parques eólicos y los tendidos eléctricos de alta tensión", aseguró Cecilia, "porque muchos de ellos están construidos justo en las rutas de sus vuelos".

Los tendidos eléctricos de alta tensión, los parque eólicos y solares son construidos sin la mirada sustentable, sostenible.

En cuanto al desconocimiento o ignorancia de la gente, la técnica en biología contó que muchos matan cóndores por deporte, otros porque se asustan al verlos tan grandes o porque creen que se van a comer a sus mascotas o al ganado doméstico (cabras, ovejas, vacas).

“El cóndor es carroñero", precisó. "No caza. No come animales vivos y eso está comprobado científicamente. El rol que cumple el cóndor en el ecosistema es muy importante, porque esas carnes de animales muertos que pueden generar bacterias, hongos; se las come y limpia el ambiente. Es decir, el cóndor es un animal benéfico para los ecosistemas", concluyó Cecilia Rodríguez.

Datos que alarman

Por ser el ave de más bajo índice reproductivo en el reino animal, el cóndor se ha convertido en una especie en vías de extinción o en estados de conservación muy delicados en toda la región andina.

Aunque es difícil conocer su población total, algunos estudios estiman que hay entre 5.000 y 6.500 individuos distribuidos a lo largo de la cordillera andina, con mayor presencia en Argentina, Chile, y algo menor en Bolivia y Perú.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el cóndor andino está catalogado como Casi Amenazado, con una población en declive que posiblemente ya esté extinta en Venezuela.

En primera persona

Cynthia González médica veterinaria.

Cynthia González médica veterinaria.

“Para nosotros esto es un proceso muy emotivo porque uno descubre en cada instancia cosas nuevas. En esto hay mucha pasión, mucha vocación y saber que uno fue parte de ese proceso que termina con la liberación, es maravilloso. Es como devolverle la identidad al animal”.

Cecilia Rodríguez, técnica en biología.

Cecilia Rodríguez, técnica en biología.

“Todas las especies que cohabitamos en este mundo venimos con un rol específico a nivel natural y a nivel sistémico. Así que haber sido parte de esta rehabilitación, de estar, de poder ayudar para que estos animales vuelvan a cumplir su rol, te llena de orgullo".

Ezequiel Salomón, técnico del área de conservación y áreas protegidas de la Secretaría de Ambiente de la provincia.

Ezequiel Salomón, técnico del área de conservación y áreas protegidas de la Secretaría de Ambiente de la provincia.

"Desde el punto de vista de la conservación este hecho es importantísimo, porque le estamos devolviendo al ecosistema uno de sus miembros fundamentales".

Amta Paz Argentina Quiroga, guía espiritual del "Pueblo Nación Warpe".

Amta Paz Argentina Quiroga, guía espiritual del Pueblo Nación Warpe.

"Frente a esta realidad, pienso y pregunto... ¿Cómo nosotros, como personas, como seres humanos, vamos a empezar a generar ese cambio de conciencia que la naturaleza y nuestra madre tierra necesitan?".