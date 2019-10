Wall Street subió tras el anuncio de una tregua comercial entre EE.UU. y China

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Wall Street cerró hoy con ganancias después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo parcial con China para dar una tregua a su guerra comercial, aunque los indicadores no se dispararon a la espera de conocerse más detalles. Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones Industriales subió 1,21% o 319,92 puntos, hasta 26.816,59; el selectivo S&P 500 avanzó 1,09% (32,14 enteros) hasta 2.970,27; y el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, ganó 1,34% (106,27 unidades) hasta 8.057,04. El mercado neoyorquino encadenó su tercera jornada positiva y esta mañana llegó a subir unos 400 puntos, impulsado por la el optimismo respecto a una posible tregua que se materializó media hora antes del toque de la campana y curiosamente no generó fuertes avances. Trump anunció un "acuerdo significativo de primera fase" durante una reunión en el Despacho Oval con el vice primer ministro chino, Liu He, tras lo que su Gobierno suspendió el plan de subir el próximo martes de 25 a 30% los aranceles a importaciones chinas por valor de US$ 250.000 millones.