Wanda Nara sorprende con un misterioso video viral: Lamborghini rosa, pistas ocultas y nueva música

Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales con un adelanto de su próxima canción, acompañada de un video cargado de mensajes personales y visuales. En él, la mediática empresaria aparece junto a su Lamborghini rosa, intervenido con aerosol negro, mientras suena de fondo un extracto del nuevo tema musical que está por lanzar. El gesto no pasó desapercibido: además de mostrar su faceta artística, dejó entrever un claro mensaje hacia su expareja, Mauro Icardi.

La cantante, que se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Milán, eligió ese icónico auto deportivo para promocionar su trabajo más reciente, un tema con tintes electro pop en el que repite insistentemente la palabra "tóxica", una etiqueta que ha sido usada en su contra en numerosas ocasiones. Con esa palabra estampada en un lateral del coche, su nombre en el otro y la palabra “Milano” escrita en el capó, Wanda Nara volvió a convertir su vida privada en parte de su narrativa pública.

El viral video de Wanda Nara

El video fue grabado en el estacionamiento del edificio donde reside en la ciudad italiana. Tras escribir con aerosol negro sobre el vehículo, Wanda se sube al coche y se aleja conduciendo, dejando atrás no solo la escena, sino también múltiples significados. “Tóxica. Próximamente”, escribió al pie del video que compartió con sus más de 17 millones de seguidores en Instagram, generando una ola inmediata de reacciones entre sus fans.

Detrás del Lamborghini personalizado hay una historia que va mucho más allá del diseño. El vehículo fue un regalo que Icardi recibió del Inter de Milán en 2016, cuando aún era ídolo del equipo. En ese entonces, Wanda e Icardi representaban una pareja poderosa, símbolo de éxito, lujo y unidad. “Nos hemos regalado esta nueva Lamborghini Huracan Spyder”, había escrito él en redes sociales. Hoy, ese mismo coche convertido en rosa chicle y con pintadas, actúa como una declaración de independencia.

El Huracán Spyder, joya de la ingeniería italiana, no solo destaca por su potencia y aerodinámica mejorada, sino por todo lo que simboliza en la historia de esta mediática relación. El vehículo acompañó a la pareja en sus años en Milán y París, e incluso fue usado por Wanda en una entrevista con Susana Giménez en plena polémica por el Wandagate. Más recientemente, hizo su aparición con su nuevo look en la audiencia de divorcio, cuando Wanda decidió utilizarlo para enviar un mensaje directo a su ex. Así, el auto dejó de ser solo un símbolo de lujo para convertirse en un testigo rodante del ascenso, crisis y transformación de una relación mediática.