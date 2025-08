El piloto sanjuanino Joaquín Naranjo, bicampeón de la Copa Abarth Argentina, lanzó un pedido solidario para poder correr en la séptima fecha del Turismo Carretera 2000 (TC2000), que se disputará el 9 y 10 de agosto en el Desafío de las Estrellas, en San Juan. A pesar de las oportunidades deportivas que se le presentaron, las dificultades económicas lo obligaron a buscar apoyo de sponsors y de la comunidad para mantenerse competitivo.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Naranjo explicó: “Este año ha sido muy complicado. Me presentaron proyectos en Turismo Nacional, Fórmula, pero no pude concretar nada por el presupuesto". Ahora, gracias a un mensaje de Maxi Bagge, hijo del presidente de la categoría, tendrá la chance de subirse al Ford Focus del Catalán Magni Motorsport en la carrera de San Juan, pero necesitan cerrar el presupuesto.

El costo total para poder competir supera los $20.000.000 por fecha, una cifra que incluye el alquiler del auto, la asistencia de pista, neumáticos y demás gastos logísticos. “El problema principal es el conjunto de costos que implica correr: auto, gomas, asistencia técnica. No es algo que pueda solventar solo”, señaló Naranjo.

Naranjo, quien también tuvo posibilidades de debutar en la Clase 3 del Turismo Nacional, nunca pudo hacerlo por cuestiones económicas. "Es frustrante tener las oportunidades y no poder concretarlas. Por eso, este pedido es para poder representar a San Juan en una categoría tan importante", remarcó.

En las últimas horas, el piloto mantuvo una reunión con autoridades del Gobierno provincial, quienes le confirmaron que brindarán apoyo económico, aunque aún no está definido el monto. “Me dieron el OK para un acompañamiento, pero no sabemos cuánto. Por eso seguimos moviéndonos para cerrar el presupuesto”, comentó.

Además, Naranjo retomó contacto con sponsors que lo acompañaron en otras temporadas y continúa en la búsqueda de más apoyos. “Falta poco para llegar al objetivo. Cada granito de arena suma”, expresó.

Cómo colaborar con Joaquín Naranjo

El piloto puso a disposición su número de teléfono y redes sociales para aquellos que deseen sumarse como sponsors o brindar colaboración: