Marcelo Mena, secretario general de Asijemin, no se anduvo con rodeos al afirmar que las empresas han recibido “todo lo necesario por parte de los gobiernos” y que, a pesar de ello, el avance no ha sido el esperado. El dirigente sindical reconoció que existe un “fuerte malestar” por la llegada de mano de obra y empresas chilenas, lo que perciben como un desinterés por el empleo local. Para Mena, las mineras tienen todas las condiciones para prosperar: “tienen todo lo necesario para ellos poder avanzar, y aun así no están pensando en la comunidad y la provincia”.

El reclamo del sindicato no es solo una declaración de intenciones, sino que se traduce en una exigencia concreta: que las empresas cumplan con sus respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y comiencen a operar. “Nosotros vamos a pedir formalmente la DIA de Vicuña, y de todas las empresas que están esperando que el Estado lo resuelva, para que ellos empiecen a trabajar”, advirtió Mena. El mensaje es claro y tajante: si las compañías no demuestran un compromiso real con la provincia y sus trabajadores, Asijemin tomará medidas. “Y si no la cumplen, y si no empiezan a trabajar, que se vayan y que vengan los que realmente sí quieren trabajar en el corto plazo, y dejen de especular”, sentenció.

Esta postura radical del gremio se fundamenta en la urgencia que, a su juicio, atraviesa la provincia. “Hoy el sanjuanino necesita trabajo, necesita poder avanzar en un esquema que pueda trabajar en minería”, expresó Mena, insistiendo en que el sector del cobre, en particular, debe “despegar ahora”. El líder sindical defendió la capacidad de la provincia para responder a la demanda de la industria, asegurando que “tienen la mano de obra, tienen universidad y tienen una sociedad que los apoya”. En su opinión, no hay ninguna “excusa” que justifique la inacción de las empresas.

Las palabras de Mena resuenan en sintonía con las del ministro Gustavo Fernández, quien también ha puesto el foco en la responsabilidad empresarial. El titular de Minería señaló que los gobiernos, tanto nacional como provincial, han simplificado procesos, garantizado seguridad jurídica y otorgado beneficios para atraer la inversión, cumpliendo así con su parte. Ahora, el gobierno espera una respuesta contundente por parte de las mineras, que se traduzca en proyectos concretos y en la generación de empleo genuino. La presión, ahora, recae directamente sobre las empresas que, según el sindicato y el gobierno, tienen todas las herramientas para cumplir con su rol en el desarrollo de San Juan, pero parecen estar esperando el momento perfecto para actuar. La paciencia, tanto de los trabajadores como del Estado, se agota, y la exigencia de resultados concretos se vuelve cada vez más apremiante.