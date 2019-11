Ya son 30 los ex funcionarios del gobierno de Morales refugiados en la embajada de México en La Paz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Al menos 30 ex funcionarios y legisladores fieles al ex presidente Evo Morales, que se vio forzado a renunciar a su cargo, estaban refugiados en la embajada de México en La Paz, informó hoy la Cancillería del país norteamericano.



La embajadora mexicana en Bolivia, Teresa Mercado, solicitó a su gobierno "más recursos para poder garantizar el bienestar" de los solicitantes de asilo político, reportó la agencia de noticias Ansa.



El domingo, cuando Morales se vio obligado a dimitir tras una petición expresa del Ejército que tanto el gobierno mexicano como el ex mandatario calificaron de "golpe de Estado", la sede diplomática ya alojaba a 20 refugiados.



Si bien la legación mexicana no dio a conocer hasta ahora la identidad de los refugiados, detalló que en su mayoría pertenecen al Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por Morales.



Según fuentes oficiales, Mercado intenta obtener los salvoconductos necesarios en la Cancillería boliviana para facilitar la salida de los refugiados hacia México, país que desde el martes dio asilo político al ex gobernante masista y también al ex vicepresidente Álvaro García Linera.



La diplomática azteca pidió, además, a la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que "garantice la protección de la embajada" ante posibles agresiones por parte de turbas contrarias a Morales.



La propia Áñez mostró su descontento hacia México, al presentar un reclamo diplomático por "permitir" al ex gobernante "hacer descalificaciones contra su administración" y enrarecer el clima político en Bolivia.



La Cancillería mexicana cuenta con un Fondo de Contingencia de las Representaciones Mexicanas en el Exterior, para tener recursos financieros ante "situaciones no previstas".