Yabobitti: "Cambiemos entendió que tenía que ampliarse y ahora tenemos que perdurar juntos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El referente del radicalismo porteño y diputado nacional a partir del 10 de diciembre, Emiliano Yacobitti, afirmó que "Cambiemos entendió que debía ampliarse" y que el desafío que tienen ahora como espacio es "entender cómo perdurar juntos" luego de cosechar más del 40% de los votos en las últimas elecciones generales.



En esa línea, sostuvo que los integrantes de Juntos por el Cambio deben advertir "cómo se lidera un espacio político desde la oposición" y que, ahora, "las decisiones van a tener que ser mucho más consensuadas" y "mucho más debatidas", porque "eso es lo único que va a garantizar que el espacio siga junto".



"Nuestro objetivo nuestro tiene que ser ahora ver cómo hacemos con el 40 por ciento de representación que nos dio la sociedad primero mantenerlo unido. Para eso generar reglas de funcionamiento de ese espacio", afirmó Yacobitti, en un reportaje con el portal Infobae..



Al respecto, señaló que el presidente Mauricio Macri "no es el dueño" del espacio y dijo que también hay otros dirigentes tanto en el PRO como en la UCR que pueden contribuir a un liderazgo más colectivo y menos verticalista.



En ese punto puso como ejemplo lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, donde esa fuerza se unió a Juntos por el Cambio para "priorizar lo colectivo".



"Yo soy de los que creen que Juntos por el Cambio empezó a perder en el 2017 porque era el momento para ampliarse y se cerró ganando. Hizo una muy buena elección. Pero me parece que no entendió lo que la sociedad quería, que era el momento de ampliarse".



Y cerró: "Así como después de un mal resultado en las PASO entendiste el mensaje de que tenías que salir a la calle y que le tenías que decir a la gente que estabas acá para defender que la Argentina no vuelva a sufrir atropellos desde el lugar que te toque. Creo que esas son las cosas de las cuales nosotros tenemos que aprender para no repetir".