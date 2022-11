Mediante el uso de sus redes sociales, la Secretaría de Estado de Ambiente publicó el hallazgo de una yarará el pasado lunes en el interior de una vivienda del departamento Zonda, muy cerca del Parque Provincial Sarmiento. Rodrigo Gómez Alés, biólogo, indicó que se trata de una peligrosa especie capaz de provocar serios daños en la salud.

Rodrigo Gómez Alés, Licenciado en Biología, explicó a DIARIO HUARPE que el ejemplar de yarará chica encontrado pertenece al grupo de las serpientes que se denominan víboras, ya que son vivíparas. El grupo está integrado las yararás ñatas y la cascabel. "La que encontraron en Zonda, es de importancia sanitaria porque su veneno puede generar distintos cuadros clínicos, principalmente por el tipo de toxicidad que tiene, que es necrosante (destruyen tejidos) o citotóxica y también es hemolítica, es decir que actúa sobre el tejido sanguíneo. Eso puede desencadenar en distintos cuadros clínicos que pueden ir de leves a moderados dependiendo de la zona afectada y la posibilidad de hemorragias internas producto de la toxicidad".

El profesional aseguró que se trata de una especie que no ataca a las personas sin una razón. "Es un animal que reviste importancia médico sanitaria y hay que tenerle respeto. Ninguna serpiente va a atacar a una persona, no somos presa de ellas, nunca se van a acercar a atacarnos, pero cuando una persona termina siendo mordida por una, es un accidente. En San Juan los casos no son tan frecuentes si los comparamos con provincias como Córdoba. Misiones o Santa Fe. Si se dan es porque una persona iba caminando por una zona donde suelen estar. Un pastizal, o meter la mano en un cúmulo de leña o cuevas, puede terminar en una mordedura. Estoy molestándola y obviamente se va a defender, es su instinto".

En cuanto a su hábitat, Gómez mencionó que la yarará no es una serpiente de zona urbana a menos que se dé la característica de un espacio baldío o abandona con la presencia de roedores, que es su principal fuente de alimentación o que lleguen en las cargas de camiones de leña que llegan desde otras provincias. Que el animal haya aparecido en Zonda no es llamativo, ya que es parte de la fauna del lugar. "Es su ámbito natural, es una zona típica del desierto del monte, lo que sucede es que el avance de las construcciones cada vez está más adelantado y prácticamente se está invadiendo su espacio, estas apariciones van a ser más frecuentes".

Recomendaciones

Para el especialista una de las cosas más importantes a saber a la hora de encontrarse con una serpiente, es nunca acercarse, ni invadirla. En caso de no poder darle el espacio necesario, esperar a que sola se vaya del lugar. "Son muy temerosas y solas van a huir. Si esto no ocurre, se van a enrollar para propulsarse y morder", dijo Gómez.

Si la encontramos en el interior de una casa, lo recomendado es ayudarse con un palo que nos deje una distancia considerable del animal, agarrarla y llevarla afuera y dejarla libre.

En caso de ser mordidos, el profesional indicó que es importante mantener la calma, no atacar al animal para evitar empeorar la situación, prestar atención a las características del animal y acercase al centro asistencial más cercano. Desajustar prendas y sacarse anillos y mantenerse hidratado. "No hay que aplicar nada de lo que dicen por ahí, nada de torniquetes, nada de incisiones", concluyó Rodrigo Gómez.