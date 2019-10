Zaragoza, con buen trabajo de Brussino, metió buen triunfo en Turquía ante Besiktas

Zaragoza, con una buena participación del argentino Nicolás Brussino, le ganó hoy como visitante a Besiktas, de Turquía, por 74 a 73, en partido válido por la segunda fecha del grupo D de la Champions League de básquetbol, el tercer certamen en importancia en el continente europeo.



El escolta santafesino, ex Peñarol de Mar del Plata, aportó 13 tantos (3-4 en dobles, 2-5 en triples, 1-1 en libres), 6 rebotes, 3 asistencias y un robo en los 31 minutos que intervino en el juego.



En el conjunto español se destacó el tirador estadounidense DJ Seeley, con 16 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes.



Mientras que el interno cubano Javier Justiz Ferrer (ex Estudiantes de Concordia y San Lorenzo) terminó con un balance de 5 tantos, 2 rebotes, una asistencia y un recupero en 5m.



En tanto, por la zona B, San Pablo Burgos, otro representante español, no tuvo inconvenientes para despachar al Anwil Wloclawek de Polonia, por 110-78



En el elenco ganador, el base uruguayo Bruno Fitipaldo (ex Obras Basket) aportó 13 puntos, 8 asistencias y 2 rebotes, mientras que el tirador cubano Jasiel Rivero (ex Boca Juniors) acumuló 12 tantos, 16 rebotes (8 en tablero ajeno) y 2 pases gol.