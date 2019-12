"Bullrich desarrolló un marketing de la represión" afirmó Ricardo Ragendorfer, autor de "Patricia"

El periodista y escritor Ricardo Ragendorfer elaboró en su último libro un recorrido sobre la trayectoria de Patricia Bullrich desde su militancia en la organización Montoneros hasta su arribo al Ministerio de Seguridad, y aseguró que como funcionaria del gobierno de Mauricio Macri desarrolló "un verdadero marketing de la represión" orientado a un sector definido de la sociedad.



"Patricia, de la militancia a la seguridad", es un libro de Ragendorfer que repasa a través de una carrera política los últimos 40 años de la historia argentina, protagonizados por la mujer que en la actualidad preside al PRO, el principal partido de la oposición.



"En todos los gobiernos democráticos que hubo desde principios del siglo XX hasta nuestros días siempre hubo oleadas represivas. Lo novedoso de Bullrich es que al hecho represivo le agregó un marketing dirigido a un sector de la población que avala que le parece bien que se reprima", sostuvo el autor en diálogo con Télam.



Investigador sobre la problemática de las fuerzas de seguridad y escritor de "La Bonaerense", una obra clásica sobre el funcionamiento de la policía más grande del país en los años '90, Ragendorfer, consideró que lo que hizo Bullrich durante su gestión "no fue diferente" al manejo que otros gobierno tuvieron con respecto a los uniformados.



"En estos últimos años, se cambió demagogia punitiva por autogobierno para las policías y fuerzas de seguridad. Es algo que lamentablemente se hizo siempre, pero con Bullrich esa práctica se incrementó como nunca antes", señaló.



Ragendorfer cree que el punitivismo de la ex funcionaria es algo meramente oportunista porque, remarcó, "si un sector social mayoritario demandara garantismo ella estaría dispuesta a darle una política en ese sentido".



Para el periodista, ese carácter ambivalente que Bullrich mostró a lo largo de su cambiante trayectoria política fue lo que motivó a componer esta biografía no autorizada.



En la historia que se reconstruye en "Patricia" hay un personaje clave en la conversión del personaje y se trata de Rodolfo Galimberti, histórico líder montonero, líder de la columna norte de la organización y cuñado de la ex ministra.



"Entre principios de los años '70 y mediados de la década siguiente, Bullrich se configura como un animal político amaestrado por Galimberti. En esos primeros años de la democracia, se gestó una lectura sobre la tragedia del terrorismo de Estado a la cual Patricia terminó adhiriendo y que en vez de la 'Teoría de los dos Demonios' proponía una visión sobre 'Ángeles Caídos' y la unidad de los combatientes", subrayó.



Se trataba de una idea acuñada por Alejandro "Gallego" Álvarez, uno de los fundadores de la agrupación peronista Guardia de Hierro, que proponía una reversión de la violencia de los años '70 que ponía en plano de igualdad a los militares y a los integrantes de las organizaciones armadas.



"Galimberti adhiere a eso y a mediados de los '80 tiene contactos con carapintadas y ex represores de la ESMA. Bullrich, que estaba muy ligada políticamente a su cuñado, presenció esos acercamientos y estimó que muchas de sus posturas actuales se remontan a la reversión de la historia del genocidio que su jefe insinuaba en esos días", observó el investigador.



Al respecto, recordó que Bullrich declaró el año pasado en el programa de Mirtha Legrand sobre los años '70 que "los demonios no eran tan demonios, ni los ángeles tan ángeles".



En cuanto a la actualidad de la ex ministra de Trabajo de la Alianza, Ragendorfer destacó que es "la única figura del gabinete de Macri que mantiene un perfil activo", lo que demuestra sus ambiciones políticas.



"Me sorprendió que a poco de haber terminado su gestión haya publicado un libro de su autoría ("Una gestión con corazón e ideas. La doctrina de seguridad que abrazaron los argentinos"), editado por la cartera que encabezaba y que salió de la imprenta a mediados de noviembre con sello oficial. Sería interesante saber de dónde salieron los fondos para su edición", cuestionó.



El caso de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado tras una represión en la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut, es uno de los temas que aparecen en el libro y surgen a lo largo de la charla.



Para Ragendorfer, la reapertura de la causa para determinar cómo murió el joven artesano y el rol que tuvo en ese hecho la Gendarmería "es una de las complicaciones que deberá afrontar" Bullrich.



Pero no es la única, ya que la ex ministra deberá responder ante la denuncia que impulsa el fiscal Franco Picardi sobre el espionaje ilegal que se realizó a las comunidades originarias que supuestamente integraba un grupo insurgente denominado como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).



"Otras de las causas que podrían complicarla son las declaraciones que pueda hacer Marcelo D'Alessio (falso abogado detenido por una causa de espionaje ilegal y extorsión) ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que instruye en ese expediente. Ahora, ella dice que se trataba de un 'loquito', pero fue un hombre que actuó como enlace entre el Ministerio de Seguridad y la DEA y que resultó clave para que el prófugo (Íbar) Pérez Corradi se entregara a la Justicia argentina", puntualizó el escritor.